Víte, kdo jsou největší žrouti elektřiny ve vaší domácnosti? Některé samozřejmě dobře znáte a určitě už se snažíte jejich spotřebu omezit. Jsou ale i žrouti velmi nenápadní; takoví co umí odčerpávat elektrickou energii, i když se nepoužívají. Přitom by stačilo vyndávat je ze zásuvky.

Osm mýtů o šetření energie:

Lednice a mrazák

Ledničky a mrazničky spotřebovávají velké množství energie. Aby udržely kvůli potravinám konstantní teplotu, musí samozřejmě zůstat zapnuté 24 hodin denně. Pokud ale máte tyto spotřebiče starší než 10 let, uvědomte si, že novější modely jsou energeticky mnohem úspornější.

Důležitá je i velikost. Dvoudveřová lednice na výrobu ledu je sice pěkná, ale když je jen pro dva a málokdy je plná, vyplatí se to?

„Až budete příště kupovat novou lednici nebo mrazničku, zvažte tu nejmenší, která vyhovuje vašim potřebám. A zároveň také tu s nejvyšším hodnocením, kterou si můžete dovolit,“ radí specializovaný web Energy Saving Trust.

Lednici ani mrazák nenechávejte zbytečně dlouho otevřené.

„Ujistěte se, že jsou lednička i mraznička nastaveny na správnou teplotu, aby byla v rovnováze bezpečnost potravin a energetická účinnost (asi 3 °C pro lednici a -18 °C pro mrazničku),“ doporučuje australský webový časopis RAA.

Nezapomínejte také na to, že lednička není televize. Vyhněte se častému otevírání dveří a dlouhému zkoumání jejího obsahu.

Klimatizace

Klimatizace zejména v horkých letních měsících hodně pomáhá. „Je ale důležité vědět, že patří k největším spotřebitelům energie v domácnosti. V závislosti na účinnosti vaší jednotky může spotřebovat v průměru 72 kWh za den,“ upozorňují odborníci na energii z Radiators Online.

Spotřebu energie můžete u klimatizace snížit tím, že zajistíte řádnou údržbu, pravidelnou výměnu filtru a budete ji používat pouze v nezbytných případech. Lze také investovat do programovatelného termostatu nebo několika ventilátorů, které dokážou zpříjemnit vzduch a není potřeba klimatizaci stále zapínat.

„Pokud používáte pouze klimatizaci, nastavte termostat mezi 23 °C a 26 °C. Každý stupeň (nižší v létě i vyšší v zimě; pozn. red.) může zvýšit váš účet asi o 15 procent,“ uvádí australský web RAA.



Sušička na prádlo

Využijte léto k tomu, že dáte své sušičce dovolenou a sušte prádlo venku. „Sušičky běží v průměru 45 minut denně a spotřebují 3000 wattů za hodinu,“ vypočítávají odborníci na energii z Radiators Online.

Zkuste se proto používání sušičky vyhnout alespoň v letním období. Slunce a vzduch jsou zdarma.

Vířivka

Užíváte si v létě relax ve vířivce? Náklady na její provoz se liší podle typu, umístění i dalšího zateplení. „Příkon vířivek se nejčastěji pohybuje od 1,8 po 2,2 kW. Vířivky jsou schopné nahřát vodu po napuštění asi za 20 hodin (při ohřátí o 1,5 – 2 ºC za hodinu),“ přibližuje odborný web Relaxeo.

Pokud chcete snížit náklady na provoz vířivky, vyzkoušejte tyto rady:

Snižte nastavenou teplotu vody .

. Nenechávejte zbytečně zapnuté masážní trysky .

. Ušetříte, pokud do vířivky napustíte rovnou teplou vodu . Zkrátíte tak dobu ohřívání.

. Zkrátíte tak dobu ohřívání. Udržujte stálou teplotu vody. Pomohou pěnové nebo gumové podložky .

vody. Pomohou . Při pravidelné údržbě nebudete muset vodu ve vířivce tak často měnit.

nebudete muset vodu ve vířivce tak často měnit. Kvalitní zakrytí, obložení a případně zastřešení vířivku nejen ochrání, ale ušetříte i na jejím ohřevu.

Bazénové čerpadlo

Pokud máte bazén, může být čerpadlo významným odběratelem elektřiny. S pomocí čerpadla cirkuluje voda přes filtrační systém.

„Použití čerpadla s proměnnou rychlostí a zkrácení doby chodu může pomoci ušetřit energii. Odhaduje se úspora 50 až 90 %,“ uvádí web Nature of Home, který přináší spoustu tipů pro domácnost.

Elektrická trouba

Elektrické trouby a varné desky spotřebují hodně energie, zvláště při častém používání nebo při dlouhém vaření. „Odhadujeme, že trouba se používá v průměru asi hodinu denně. Běžná trouba pak potřebuje asi 2400 wattů. Vyžaduje proto 2,4 kWh každý den, v závislosti na tom, kolikrát ji otevřete a zavřete,“ uvádí odborníci na energii z Radiators Online.

„Chcete-li ušetřit energii, zvažte častější použití mikrovlnné trouby pro menší jídla. Dvířka trouby také nechte při vaření pokud možno zavřená, abyste zabránili tepelným ztrátám,“ radí web Nature of Home.

Při vaření používejte pokličku. Jídlo bude nejen dříve hotové, ale navíc ušetříte až polovinu energie.

Varná konvice

Šálek kávy nebo čaje je pro většinu lidí každodenní nutností a bez rychlovarné konvice si neumí život ani představit. I v tomto případě však existují možnosti úspory energie.

Skleněné konvice mají tendenci spotřebovávat méně elektřiny. Spotřebu snížíte i tím, že nebudete konvici plnit až po okraj a ohřejete jen tolik vody, kolik skutečně potřebujete.

Elektronická zařízení

Stolní počítače spotřebují více energie než notebooky. Když k nim navíc přidáte periferní zařízení, jako jsou tiskárny, skenery a externí disky, může být celková spotřeba energie značná. Také televizory a herní konzole potřebují k provozu velké množství elektřiny.

„Víte, že moderní herní konzole nabízející působivou grafiku a hratelnost, mohou při velkém používání spotřebovat tolik elektřiny jako lednička? Použití nastavení pro úsporu energie - jako je režim spánku pro krátké přestávky a úplné vypnutí systému, když se nepoužívá - může významně snížit spotřebu energie,“ doporučuje web Nature of Home.

Stolní počítače spotřebují více energie než notebooky.

Proto tam, kde je to možné, nezapomeňte vypínat pohotovostní režim „stand by“.

„Poznáte jej podle toho, že na spotřebiči, který jste vypnuli, stále svítí červené světýlko, nebo blikají hodiny. Podle odborníků není radno tento režim podceňovat. Energie spotřebovaná přístrojem v režimu ‚stand by‘ bývá někdy označována jako ‚fantomová energie‘ nebo také ‚energie upíra‘, uvedl již dříve Deník v článku O peníze nás obírá i „energie upíra“.

Pračka a myčka nádobí

Pračka a myčka na nádobí patří ve spotřebě energie v domácnosti na přední místa. „Energie potřebná k ohřevu vody, kterou používají, tlačí na spotřebu. To z nich dělá energeticky náročné domácí spotřebiče,“ konstatuje web britské nezávislé organizace Energy Saving Trust, zaměřené na řešení klimatického problému.

Abyste nevyplýtvali více elektřiny, než je nezbytně nutné, pečujte o spotřebiče, aby fungovaly správně. Také nezapínejte poloprázdnou myčku ani pračku. U myčky pak využívejte eco program.

Vysoušeč vlasů

Vysoušeč vlasů spotřebuje až 1200 wattů energie za hodinu. Pokud vaše vlasy vyžadují pravidelné sušení, zvažte použití vysoušeče na nižší teplotu. Nejen, že to šetří energii, ale je to také šetrnější k vašim vlasům. Úplně nejlepší by pro ně ale bylo nechat je uschnout volně na vzduchu.

Osvětlení

Osvětlení tvoří velké procento spotřeby energie v domácnosti. Náklady lze významně snížit přechodem na LED žárovky a jejich používáním pouze v nezbytných případech. Snažte se co nejvíce využívat přirozeného světla během dne.

„Žárovky uvolňují 90 % své energie jako teplo To je činí vysoce neefektivními ve srovnání s LED a CFL, které spotřebují nejméně o 75 % méně energie a vydrží 25krát déle,“ uvádí web Nature of Home.

