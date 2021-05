Letní sezóna prázdninových cest je v plném proudu a už se zřejmě těšíte na svou vytouženou dovolenou. Vedle dostatečně sbalených kufrů a platných cestovních dokladů byste ale měli myslet také na další důležitou nezbytnost, a to je platné řidičské oprávnění. Jak se ukazuje, málokterý řidič dokáže s určitostí říct, kolik má ve svém hodnocení bodů.

Pokud patříte mezi aktivní řidiče, kteří občas rádi šlápnou na plyn, může se snadno stát, že o své body občas přijdete zcela bez povšimnutí. Opravdovou nepříjemností ovšem je, když zjistíte neplatnost svého řidičského oprávnění zrovna ve chvíli, kdy se pohybujete mimo domov na cestách, obzvláště pokud jste jediným řidičem v autě.

Letní zážitky se potom pomalu promění v noční můru, protože ze zákona vám policisté musí na místě zabavit řidičský průkaz, a vy se ocitáte v dost problematické situaci, kdy se dalším řízením dopouštíte trestného činu.

Zní to jako příšerná představa? Bohužel se ovšem snadno může stát realitou, stačí jenom pár let nekontrolovat svůj stav bodového hodnocení řidiče. „Po dohodě s ministerstvem dopravy, že propojíme Portál občana s Centrálním registrem řidičů, je možnost ověřit svůj aktuální počet bodů snadnou a dostupnou službou, ke které vám stačí pouze připojit se na internet a mít svou vlastní datovou schránku. Není proto důvod riskovat nemilé překvapení, když můžete kdykoliv do svého výpisu nahlédnout,“ říká Ing. Roman Vrba, ředitel odboru eGovernmentu MV ČR.

Řidiči snadno ztrácejí přehled, pokuta nemusí přijít automaticky

Největším problémem bodového systému je často hlavně fakt, že řidiči nemají zdaleka takový přehled, jak jsou přesvědčeni. Za některé přestupky dostanete body i bez pozvání na úřad k takzvanému správnímu řízení. Pokud souhlasíte s přestupkem, zaplatíte blokovou pokutu. Jeden bod třeba za nesvícení ve dne či dva za nepřipoutání bezpečnostním pásem vám budou připsány automaticky.

Velké přestupky, třeba jízda pod vlivem alkoholu nebo zakázané předjíždění, se vždy řeší ve správním řízení, takže o jejich uložení víte. Protože úřad není povinen vás o zapsání trestních bodu informovat, o stav svého konta se musíte zajímat sami. Pokud dosáhnete hranice dvanácti bodů, následuje rovnou výzva k odevzdání řidičského průkazu. Když máte za svou řidičskou minulost už něco „nasbíráno“ a stane se vám nepříjemnost v průběhu delší cesty, většinou už není na místě jiné pomoci, než začít hledat náhradního řidiče, který by vás odvezl domů.

Kde se informovat o svém řidičském skóre

Držitelé datových schránek mají možnost získat kdykoliv a zdarma aktuální elektronický výpis z bodového hodnocení řidiče.

Jde o elektronickou obdobu výpisu, který je možné za poplatek získat v papírové podobě na kterémkoliv z téměř 7,5 tisíce kontaktních míst veřejné správy Czech POINT po České republice, ale i v zahraničí na vybraných zahraničních zastupitelstvech ČR.

Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí jsou i záznamy o počtu bodů dosažených řidičem v bodovém hodnocení a záznamy o odečtu bodů. Tento výpis má pouze informativní charakter o stavu bodového hodnocení řidiče a není výpisem z evidenční karty řidiče.

Dále můžete kdykoliv a zdarma zjistit stav svého bodového hodnocení ve svém profilu v Portálu občana, který je s Centrálním registrem řidičů také propojen. Do Portálu občana se můžete přihlásit datovou schránkou, elektronickým občanským průkazem, NIA ID, Mobilním klíčem eGovernmentunebo jinými prostředky elektronické identifikace.

Body můžete časem i umazávat

Trestné body z karty řidiče mohou zmizet automaticky v případě, že celý další rok po jejich připsání nespácháte ani jediný přestupek. Umažou se vám však pouze čtyři body. Pokud máte jen dva, konto se vynuluje, získat body k dobru nemůžete. Ne vždy umazávání bodů každému pomůže – hříšníci, kteří přijdou na jeden rok o řidičský průkaz, mohou požádat o jeho vrácení až po uplynutí celé doby, zákon přitom nepřipouští žádnou výjimku. Předtím však musí absolvovat přezkoušení v autoškole a při podání žádosti o vrácení řidičáku na obecní úřad musí předložit potvrzení z autoškoly ne starší než 30 dnů.