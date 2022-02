Deset kilo masa? Poláci se nestačí divit, kolik jsou toho Češi schopni nakoupit

„Neví někdo, co Češi dělají s takovým množstvím masa, které nakoupí během jedné návštěvy v supermarketu? Obkládají se jím? Nebo ho možná pálí v peci, protože není normální, že jeden člověk kupuje 10 kilo masa.“ To je jen jeden z příspěvků ve facebookové skupině, v níž Poláci diskutují o nákupní horečce, která mezi Čechy v příhraničí propukla minulý týden. Tedy poté, co v Polsku kvůli nižším daním zlevnily potraviny a benzín.

Poláci se diví, kolik masa jsou Češi schopni v jejich obchodech skoupit. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Fronty u pump, někde dočasný nedostatek benzínu anebo prázdné chladící regály, kde se v supermarketech obvykle nabízí maso. Toto všechno nezůstalo mezi Poláky bez povšimnutí. Příjemným zjištěním v této konkrétní diskuzi je fakt, že příspěvky nejsou sprosté, ani nijak napadající a vyloženě urážející Čechy, kteří jezdí nakupovat do polských obchodů. Češi berou polské pumpy útokem. Na litru benzinu ušetří i deset korun Už minulý týden se objevily na sociálních sítích informace o tom, že na pumpě v Chalupkách na dohled Bohumínu došel v pátek odpoledne na pár hodin benzín. V pondělí zase někdo na facebooku umístil fotografie prázdných chladících boxů z jednoho supermarketu v polském Těšíně. Jeden z diskutujících se ostatních s nadsázkou ptá, zda mu někdo poradí, kde koupit o víkendu v supermarketu maso, aniž by musel vstávat v pět ráno. Pisatel Dominik doporučuje, ať se dotyčný zeptá, když před obchodem potká nějakého Čecha. Mirek Lisanský přiznává, že Češi kupují zásoby na týdny i měsíce a maso zamražují. Nakupujte v Česku - a pochopíte Mezi diskutujícími je i jeden Čech, který vzkázal Polákům, ať se podívají na ceny masa v Česku a pak pochopí, proč Češi tolik nakupují. „Zkuste si jít nakoupit do našich obchodů a pochopíte. Navíc podporujeme vaši ekonomiku,“ píše Tomáš Kotzur. Broňa Zámorský se zase Polákům snaží vysvětlit, že jsou k tomu Češi tak trochu nuceni. „Bodejť, když naše vláda na nás sere. Poláci mají na rozdíl od nás rozum. U nás v Česku se maximálně zdražuje a brečí, že je inflace. Být blíže Polsku tak tam taky jedu, je tam krásně a levně,“ napsal. Pro české pivo za hranice. Kvůli zdražení potravin nakupují Češi v Německu Jiný diskutující se ovšem diví, že někdo vůbec kupuje nekvalitní maso ze supermarketů. Marzena Gabor připomíná staré časy, když píše, že Češi dnes v Polsku nakupují maso, jako kdysi Poláci v Česku. „To je život,“ poznamenává. Marcin Kohut s lehkou provokací píše, ať přestanou lidi jíst maso a nebudou to muset řešit. Jedna z diskutujících využila tuto diskuzi k reklamě na (zřejmě) svůj obchod s masem, doplnila také adresu a otevírací hodiny. Alicja Zawada zve Čechy na nákupy do Polska se vzkazem, že na každého se určitě dostane.