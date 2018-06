Boom pomohl Letiště Praha k rekordu. Z každého cestujícího získalo 298 korun

Končící Český aeroholding završí své působení nejlepším rokem ve své historii. Hrubý zisk firmy, jejímž klíčovým aktivem je Letiště Praha, stoupl meziročně na na 4,6 miliardy korun. Navýšením o patnáct procent v meziročním srovnání se dostal na nejvyšší úroveň v historii. Firmě pomohl hlavně rozmach letecké dopravy.

Vyplývá to z výsledků, které dnes zveřejnil Český aeroholding. Státní firma, která se podle rozhodnutí vlády spojí s Letištěm Praha a zanikne, ale zveřejnila jen některá čísla, výroční zprávu dosud neukázal. Dá se očekávat, že značnou část zisku odvede podobně jako v minulosti do státní kasy na dividendách.

Ukazatel EBITDA (zisk před zdaněním, úroky a odpisy) stoupl na 4,9 miliard korun, meziročně o 14 procent více. Do skupiny kromě Letiště Praha patří ještě firma na údržbu letadel Czech Airlines Technics a Czech Airlines Handling na odbavení cestujících a letadel.

„Na hospodaření skupiny se pozitivně projevily vyšší výnosy z leteckého obchodu a z odbavení letadel, ale i z komerčních služeb jako je pronájem prostor či parkování,“ uvedla firma v tiskové zprávě.

S 15,4 miliony cestujících tak Letiště Praha a Český aeroholding loni vydělal na každém cestujícím v přepočtu 298 korun.

Podle předsedy představenstva Václava Řehoře je růst zisku převážně odrazem hospodaření klíčového aktiva skupiny, Letiště Praha, kterému rostl počet cestujících a s tím i související tržby. „K meziročnímu nárůstu hrubého provozního zisku pomohlo i efektivní řízení provozních nákladů, díky kterému jsme mohli navýšit mzdy zaměstnancům a pokračovat v plánovaných opravách letištní infrastruktury,“ řekl Řehoř. Podle něj je úspěšné i letošní první čtvrtletí.

„Společně s dalšími nárůsty počtu přepravených cestujících i pohybů letadel významně narostly výnosy z leteckého obchodu (o 7 procent). V rámci neleteckých výnosů se do aktuálních výsledků pozitivně projevil růst výnosů z pronájmu či letištních salónků (o 15 procent). Na druhé straně se nám zvyšují mzdové náklady a pokračujeme s investicemi do bezpečnosti, moderních technologií a zvyšování kapacity stávajících terminálů. To vše se promítne do celoročního výsledku,“ komentoval Řehoř začátek roku 2018.

Provozní zisk z handlingu, tedy odbavování cestujících a letadel, které na pražském letišti poskytuje Czech Airlines Handling (CSAH) téměř polovině leteckých společností, vzrostl o 8 milionů na 161 milionů korun. Na výsledku se podílel především růst objemu handlingových služeb, odmrazování letadel, ale i služby plnění paliva nebo call centra pro aerolinky. Společnosti Czech Airlines Technics (CSAT) ukazatel EBITDA mírně klesl na 125 milionů korun.

Rostoucí zisky letišť po celém světě kritizovali na svém posledním zasedání v Sydney letečtí dopravci sdružení v organizaci IATA. Podle nich se letiště po celém světě nerozvíjí dostatečně rychle a začíná být problém s kapacitou. Pražské letiště nedávno kritizoval v rozhovoru pro E15 manažer Emirates v Česku Bořivoj Trejbal.

„Rozvoj letiště se zastavil, spíš se rekonstruuje, než že by se stavělo. Musejí se přitom budovat nové kapacity, terminály, místa pro odstavení letadel neboli stojánky. Prostory jsou dnes nedostačující a pokud přiletí najednou dvě velká letadla, je poznat, že už jsme daleko za hranou,“ řekl Trejbal.