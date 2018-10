350 tisíc balíků denně. Pošta se chystá na Vánoce

Zastaralé třídicí centrum v Praze nestačí na příval balíků. Nové by přišlo na půl miliardy.

Pošta se připravuje na nápor před Vánoci. Běžně odbaví na 150 tisíc balíků denně, v předvánoční špičce to může být až o 200 tisíc balíků denně více. Největší provoz je v pražských Malešicích. „Potřebujeme pět tisíc brigádníků, máme zajištěných dodatečných 500 aut, udělali jsme stavební úpravy na největším třídicím uzlu,“ popsal přípravy generální ředitel České pošty Roman Knap.

Doháníme svět

Zrychlení provozu i zjednodušení administrativy si slibuje i od novinky zavedené od října – vyzvedávání balíků po předložení šestimístného kódu. „V tomto směru Česká pošta pouze dohání konkurenci a dostává se na nějaký běžný standard, který tady měl být už dávno,“ komentoval změnu Knap.

U doručování balíků vidí největší nedostatky ve zmíněném zastaralém pražském třídicím centru. Postaveno bylo už počátkem 90. let a dnešním požadavkům na třídění balíků již nevyhovuje. „Česká pošta to tahá výtahy a chodbami do druhého patra ve starém komunistickém baráku. Jsou tam úzká hrdla, kterými prostě víc hmoty neprotlačíme,“ vysvětlil.

Moderní konkurence

Konkurenční přepravci zásilek mají velké třídicí haly za Prahou. Kamióny přijíždějí k rampám na jedné straně budovy, odkud se balíky dopravují k třídicí lince. Z druhé strany stojí další rampa, z níž zboží v kamionech pokračuje na místo svého určení.

Podle Knapa potřebuje Česká pošta postavit nové třídicí centrum, nejlépe úplně novou stavbu na vlastních pozemcích vedle toho současného. Náklady odhaduje na půl miliardy korun. Vyřešení moderní logistiky celé České pošty by podle něj stálo asi dvě miliardy. V tom případě by firma dokázala výrazně zkvalitnit své služby do dvou až tří let. Z čeho by měla být stavba financována, hodlá Knap nastínit v připravované strategii rozvoje. „Ministerstvu vnitra ji představíme do konce října,“ řekl Deníku mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Začátkem prosince potom pošta prozradí datum, do kdy jí zákazníci mají nejpozději předat zásilky, aby byla schopna garantovat jejich doručení ještě před Štědrým dnem. Loni to bylo 19. prosince. Pokud půjde o zboží z e-shopů, musí ovšem lidé počítat s tím, že je třeba si je od obchodníků objednat ještě dřív. „Takée-shop potřebuje nějaký čas na kompletaci,“ dodal Vitík. Největší nápor v e-shopech se očekává o tzv. Black Friday, který letos připadá na 23. listopadu.