Právě česká automobilka tuto technologii používá prakticky od samého začátku, kdy byla k dispozici. „Využíváme ji od roku 1997. Takto zhotovené díly se objevují ve všech fázích vývoje vozu – od předvývoje, designu, studií vozu, prototypů, výstavních modelů až po malosériovou výrobu,“ řekl za automobilku Martin Ježek.

Tisk se používá i v samotné výrobě. „Celkem se v oblasti výroby a logistiky nyní nachází přibližně sedm desítek plastových tiskáren,“ dodal Ježek. Letos počet tiskáren překročí stovku.

Nejen v automobilovém průmyslu se však 3D tisku daří. Technologie pronikla i do poměrně lechtivého typu podnikání. Pochvalují si ji například výrobci erotických pomůcek. „Tiskárny používáme k výrobě forem na robertky. Výhodou je velká flexibilita a malá časová náročnost. Je totiž velmi složité a časově náročné vymodelovat umělý penis ručně,“ řekl Lukáš Š. ze společnosti 3Derotika, která se věnuje výrobě erotických pomůcek.

Šetrný k životnímu prostředí

Deníkem oslovený expert Tomáš Syrový z Katedry polygrafie Fakulty chemicko-technologické na Univerztitě Pardubice míní, že právě 3D tisk má před sebou ještě zářnou budoucnost a najde uplatnění ještě v mnoha odvětvích lidské činnosti. Výhodou je kromě jiného šetrnost k životnímu prostředí, kdy po tisku zůstává jen minimum odpadu.

„Velký potenciál vidím například ve stavebnictví, kdy již nyní existují firmy s portálovými tiskárnami, které jsou schopny postavit takto dům. A to s minimem odpadu,“ uvedl Syrový. Odkazuje se přitom na statistiky odpadového hospodářství, podle nichž se v České republice ročně vyprodukuje kolem 20 milionů tun stavebního odpadu.

Kromě minimálního odpadu také Syrový vnímá potenciál 3D tisku v jeho efektivitě a flexibilitě. „S jeho pomocí se vyrábějí jak pomůcky pro zdravotnictví, tak i v kosmických programech. Výhodou 3D tisku je také to, že se touto technologií dají vyrobit i velmi složité tvary, které by konvenčními metodami byly jen těžko vyrobitelné. Další plus je v tom, že 3D tisk dokáže pracovat s velkou škálou materiálů. A to od plastu, přes kovy až po biologické materiály, kdy se touto technologií dá například ve zdravotnictví vyrobit „lešení“ pro růst kmenových buněk,“ uvedl Syrový.

Samotný 3D tisk však zatím má ještě své mouchy a rezervy. Tou největší je dle Syrového malá rentabilita v produktivitě výroby, kdy se zatím nevyplatí používat 3D tisk na velkosériovou výrobu. Zde novou technologii stále převyšují konvenční metody. Například je zatím účinnější vyrábět díly pomocí vstřikování plastu do forem. „Nicméně ta situace může být dočasná. Výzkum v této oblasti technologií je totiž velmi intenzivní,“ doplnil Syrový.

Tiskárny o práci lidi nepřipraví

Větší zapojení 3D tisku do výroby vnímá i hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Podle něj však jde zatím víceméně o doplňkovou technologii. „Není to všehospása a ne pro všechny podniky je zatím tato technologie vhodná. Pro řadu firem se jedná o doplněk dalších technologií,“ uvedl Sobíšek.

Ekonom také míní, že vzestup této výroby neohrozí pracovní místa. „Není to takový technologický zlom, který by připravil tisíce lidí o práci. Naopak. Jako každá nová technologie, i tato bude vyžadovat nové kvalifikace. A to nejenom opraváře těchto strojů, ale i projektanty či programátory,“ doplnil Sobíšek.