Hypotéka podle nových pravidel? Poradíme vám, co je potřeba

Od prvního října dostane zájemce hypotéční úvěr pouze tehdy, když jeho celkové měsíční úvěrové zatížení, respektive splátka hypotéčního úvěru plus všechny další splátky úvěrů nepřesáhnou 45 procent jeho čistého měsíčního příjmu. Zároveň začala platit i povinnost mít 20 procent z hodnoty pořizované nemovitosti ve vlastních penězích.

Od 1. října začala platit nová regulace České národní banky pro hypotéky, která mění pravidla hry na hypotéčním trhu. Výše celkového zadlužení zájemce o hypotéku nebude smět být vyšší než devítinásobek jeho čistého ročního příjmu. Přitom i nadále bude platit, že bude muset mít ve vlastních zdrojích alespoň 20 procent z hodnoty pořizované nemovitosti, což už kvůli nové regulaci nepůjde obejít žádným z úvěrů.

Refinancujete? Porovnejte si nabídku hypoték a ušetřete.

„Odhadem pro 10 až 20 procent domácnosti to bude znamenat, že na hypotéku nedosáhnou a budou se muset dlouhodobě finančně připravovat na to, aby o ni mohly úspěšně požádat. Týká se to zejména měst jako je Praha, Brno, Ostrava, prostě větších měst, kde jsou ceny nemovitostí, ale i nájmů na svých maximech,“ říká finanční poradce společnosti Partners Vladimír Weiss.

Podle Vladimíra Weisse je jasné, že kdo do konce září nepodal žádost o hypotéční úvěr, od prvního října bude při žádosti o něj posuzován dle zcela nových pravidel. Potřeba bude:

1. Vydělávat a mít našetřeno

Vůbec první podmínkou pro žádost o hypotéční úvěr je splnění podmínky mít našetřeno alespoň 24 procent z hodnoty pořizované nemovitosti plus 4 procenta daň z pořízení nemovitosti. Žádat o hypotéku jde i s 14 procenty, ale hypotéka je pak již značně nákladnější. Praxe ukazuje, že většině domácností, které uvažují o hypotéce, brání v jejím sjednáním zejména absence vlastních peněz ve výši 24 procent z hodnoty pořizované nemovitosti. Ještě donedávna šlo toto řešit úvěrem ze stavebního spoření, což ale už od 1. října tak snadno nepůjde.

2. Nemít žádné dluhy

Nová regulace ČNB stanovuje od prvního října maximální možnou výši hypotéční splátky vůči příjmům žadatele i jeho dalšímu zadlužení. Banka bude zkoumat, zda žadatel o hypotéku už nějaké úvěry splácí, což mohou být i nečerpané úvěry na kreditních kartách, a zohlední je v profilu žadatele, tak aby jeho měsíční splátka hypotéčního úvěru činila maximálně 45 procent jeho měsíčního čistého příjmu. Výše jeho celkového zadlužení nesmí být vyšší než devítinásobek jeho čistého ročního příjmu.

3. Požádat o hypotéku společně

Nová regulace ČNB se podle analytiků dotýká hlavně zájemců o bydlení ve městech, kde jsou vysoké ceny nemovitosti, což jsou zejména takzvaní singles. Při žádosti o hypotéku se vyplatí zažádat v páru, se spoludlužníkem, protože složením dvou příjmů na jednu hypotéku se bezmála zdvojnásobuje šance získat hypotéku.

Článek vznikl ve spolupráci s Partners.