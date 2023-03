Závod mezi operátory o pokrytí Česka bezdrátovou sítí páté generace vyvrcholí letos a příští rok. 5G podle tří tuzemských operátorů už může využívat víc než polovina populace. Modernizace přináší uživatelům dříve netušené možnosti na poli práce i zábavy. Vytváří základ pro futuristické systémy, služby a aplikace. Fámy o nebezpečí pro lidské zdraví Český telekomunikační úřad vyvrací.

Virtuální svět jako živý. Tisíce mobilů a dalších zařízení propojených v jednu chvíli. I to má v příštích letech umožnit bezdrátová 5G síť. Také rychlejší a stabilnější spojení. A lepší kapacitu. „5G síť tak může spojit týmy na více místech najednou, což například podporuje práci na dálku. Továrny mohou být modernizovány automatizovanými procesy a propojenými stroji, aby se zvýšila bezpečnost práce a produktivita,“ naznačil možnosti k výstavbě sítí Český telekomunikační úřad.

Běžný uživatel mobilního telefonu zatím pozná rozdíl oproti 4G (LTE) maximálně při práci s velkými soubory. Jejich stahování v ideálním případě zabere méně času. Podobně to je naopak s nahráváním dokumentů při připojení na bezdrátovou síť. Technologie má umožnit i streamování a sledování 4K a 3D videí. Aktuálně je už trh plný smartphonů s podporou sítí páté generace v různých cenových kategoriích.

Většina populace

Napříč Českem kvapně rozšiřovaná technologie předně otevře prostor novým a futuristickým službám a aplikacím. Deník oslovil tři největší operátory v zemi; aktuálně už všichni pokrývají 5G signálem více než padesát procent populace, do roka chtějí mít většinu. „V tuto chvíli probíhá historicky nejrozsáhlejší modernizace naší mobilní sítě. Ve spolupráci se společností CETIN postupně měníme technologii na všech základnových stanicích,“ uvedl technologický ředitel O2 Jan Hruška.

Modernizovaná 5G síť je podle něj aktuálně dostupná už v celé Praze, včetně pokrytí metra (kromě uzavřené a rekonstruované stanice Jiřího z Poděbrad), a postupuje také v dalších městech.

„V nejbližším období budou hlavní práce soustředěny na Ostravu a v okresech Břeclav, Chrudim, Pardubice, následované okresy Karviná a Znojmo. Několik stovek dalších 5G vysílačů uvedeme v první polovině roku do provozu i v západních a severních Čechách,“ vyjmenoval Hruška s tím, že hlavní část modernizace O2 sítě je naplánovaná do konce roku 2024.

Jan Hruška o DDoS útocích:

Společnost T-Mobile plánuje do konce roku dokončit pokrytí sedmdesáti procent populace Česka. „Ve větších městech nad padesát tisíc obyvatel se už může k naší 5G síti připojit 68 procent obyvatel. Jedná se zhruba o 2,2 milionu lidí,“ vypočítal manažer rozvoje mobilních sítí T-Mobile Endre Miklós.

Přínos vidí aktuálně především ve větší kapacitě, což zákazník pozná ve vyšší rychlosti sítě. „Další viditelné zlepšení nastane v horizontu dvou až tří let. Rychlost sítě i větší počet paralelně napojených uživatelů k jednomu vysílači bude možné využít kromě zábavy i v medicíně a průmyslu,“ dodal Miklós.

Chytré systémy, internet věcí

Podle expertů 5G umožní rychlejší a efektivnější komunikaci, a to jak mezi lidmi, tak mezi stroji. Kupříkladu chytré systémy řízení dopravy. Ve výrobnách povýší kontrolu kvality díky robotickému vizuálnímu rozpoznávání. Pomůže s vylepšením nepřetržitého monitoringu výkonu strojírenských zařízení.

Ve zdravotnictví experti předpokládají dokonce využití v diagnostice a kontrole na dálku. Mikroskopické kamery s technologií 5G mohou živě streamovat stav orgánů pacienta.

Nová síť oproti nynější 4G nabízí skokové navýšení přenosové rychlosti s mnohem nižší odezvou. To mimo jiné přinese nové možnosti a vylepšené zážitky v oblastech, jako je virtuální a rozšířená realita, hraní her nebo streamování videa. „5G umí bez problémů propojit nejen mobilní telefony, ale i vozidla, domácí spotřebiče a všemožná chytrá zařízení z oblasti internetu věcí, která si tak mezi sebou mohou vyměňovat data,“ popsal ředitel strategie Vodafone ČR Tomáš Elbl. Podle něj operátor pokrývá signálem už 74 procent populace, větší města téměř všechna.

Takzvaný internet věcí je podle mnohých technologie, která přetaví v realitu futuristické filmy o světě, kde spolu všechna elektronická zařízení komunikují, vzájemně si vyměňují data a automatizují tak nejen pracovní, ale i osobní život.

Telefonní operátoři zkoušejí možnosti využití nejmodernější bezdrátové technologie. Předhánějí se při spouštění komerčních privátních 5G sítí ve firmách. Vodafone takto loni spustil první mobilní privátní 5G standalone síť ve Škoda Auto. Na kategorii pro B2B (firemní zákazníky) se zaměří i letos. „Standalone znamená, že jde o skutečně samostatně fungující 5G síť jak na rádiové části, tak v rámci hlavního systému. Všechny 5G sítě v České republice, které předtím byly uvedeny do komerčního provozu, jsou tzv. non-standalone, tedy jsou hybridem mezi generacemi technologií 4G (LTE) a 5G,“ vysvětlil Elbl.

T-Mobile zase loni na podzim spustil první novou komerční privátní sít ve firmě KVADOS. „Využití 5G zkoušíme napříč různými obory. Spolupracujeme například s automobilkou Toyota, kde jsme na konci roku instalovali testovací prostředí pro 5G síť. Technologie se dá využít i v zemědělství, těžkém průmyslu nebo kultuře,“ vyzdvihl Miklós.

Jak už dříve uvedl expert společnosti CETIN Jan Prošek, pro kontinuální pokrytí Česka 5G je nezbytné zhustit síť vysílačů a přijímač radiových signálů (BTS). „Na vyšších frekvencích se signál šíří o něco hůře, základnové stanice je tak zapotřebí postavit blíž od sebe,“ zdůvodnil. Výstavba a provoz vysílače stojí miliony korun. Operátoři jich v Česku mají rozesety tisíce. Český telekomunikační úřad bedlivě sleduje pokrytí i takzvaných bílých míst.

Uškvaří mozek? Nesmysl, tvrdí úřad

Soutěž běžela také o kmitočtová pásma, společnosti se utkaly i v aukcích. Na nižší 700 MHz uspěla stávající trojka operátorů, tedy T-Mobile, O2 a Vodafone. V pásmu 3 500 GHz se pak vedle T-Mobilu, O2 a Vodafonu zadařilo providerům CentroNet a Nordic Telecom.

Díky vypnutí sítí třetí generace se uvolnily frekvence pro vysokorychlostní datové služby. „Bývalé 3G jsme nahradili 5G s využitím jedinečné technologie Dynamic Spectrum Sharing (DSS) v pásmu 2100 MHz,“ informoval za Vodafone Elbl. Společnost O2 zase používá pro 5G jako jediný operátor v Česku vysokokapacitní vrstvu 3,7 GHz. „V daných lokalitách dosahujeme špičkových rychlostí pro stahování přes 1,4 Gb/s,“ tvrdí technologický ředitel Hruška.

Zavádění páté generace ale přineslo také obavy související s možným vlivem elektromagnetického pole na prostředí a člověka. Český telekomunikační úřad se na svých webových stránkách zavázal vysvětlovat fake news či hoaxy. „V případě dodržení hygienických limitů nemají vysílače sítí 5G negativní vliv na lidské zdraví,“ ubezpečil. Na světových univerzitách vznikají k tomuto tématu stále nové studie.

Zahraniční agentury však před pár dny upozornily na problém možného rušení pásma využívaného radiovými výškoměry v letadlech. Spor se táhne déle než rok. Skupina zastupující velké americké letecké společnosti nyní „důrazně naléhá“ na tamní Federální úřad pro letectví, aby prodloužil navrhovaný termín na modernizaci výškoměrů letadel do června 2024. Kvůli zajištění úprav, aby přístroje nebyly náchylné k bezdrátovému rušení 5G. Zástupci společností tvrdí, že pokud výměny nestihnou, může dojít k omezení provozu, tedy zpožďování a rušení letů.

• 2G – Na počátku devadesátých let přišla 2. generace bezdrátové telefonní technologie mobilního telefonu. GSM 2G umožnilo kromě telefonování přenášet data či posílat SMS.



• 3G – Nová síť od roku 1998 do mobilů rozšířila internet. Nastartovala éru smartphonů.



• 4G (LTE) – Přelomové pro přenášení foto a videosouborů. Nabídla rychlejší přenos dat (15 MB/s), umožnila i sledovat streamovaná videa.



• 5G – Teoreticky až desetinásobné zvýšení přenosové rychlosti oproti čtvrté generaci (reálně je v ČR zatím nižší). Výrazné zkrácení doby odezvy a rozšíření kapacity sítě. (frekvence 30–300 GHz) Bude možné najednou připojit mnohonásobně více zařízení. Podle expertů to přináší nové možnosti zejména v oblastech, jako je průmyslová robotizace, takzvaný internet věcí (hromadné vyměňování dat mezi zařízeními a automatizace) nebo inteligentní dopravní systémy (autonomní vozidla).



• Omezení: Vysoké přenosové rychlosti fungují na velmi krátkou vzdálenost a špatně se šíří v budovách.