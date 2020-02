Ukazuje se, že na rozdíl od jiných modelů pro A380 prakticky neexistuje trh s použitými letadly: jedinou A380 s druhým majitelem je jeden stroj ve vlastnictví portugalské společnosti Hi Fly, která se specializuje na krátkodobé pronájmy letadel. Zakázku na rozebrání získala společnost EirTrade Aviation.

Another historic day for @Irelandwest as we welcomed the worlds biggest passenger aircraft, the @Airbus #A380 to the airport today for parking and storage. The biggest aircraft ever to land at the airport. Here is the footage of the aircraft landing on our famous runway ??✈️✈️ pic.twitter.com/kEyK1Qhxd3