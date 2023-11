Na adventní trhy k sousedům vlakem? Lidé ušetří, když si koupí jízdenku dřív

Češi znovu objevují kouzlo cestování vlakem. Počet přepravených lidí po železnici od kritického roku 2020, kdy cestování omezila pandemie koronaviru, stále roste. Kromě běžné přepravy dopravci lákají i na speciální nabídky. V posledních letech jsou to cesty za adventními trhy do známých zahraničních měst. Kolik stojí jízdenka do Drážďan nebo do Vídně? A lze ušetřit? Podívejte se.