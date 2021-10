Podle posledních zveřejněných hospodářských výsledků z předloňského roku hospodařila společnost se ztrátou, důvodem byly mimo jiné značné investice do certifikace nového letounu L-39NG. Provozní ztráta před odpisy činila 383 milionů korun, celkové příjmy dosáhly 2,9 miliardy. Výsledky za loňský rok zatím Aero nezveřejnilo. Původně předpokládalo návrat k zisku, avšak mimo jiné i kvůli dopadům pandemie, která zastavila nebo výrazně zpomalila některé transakce, bude podle předběžných odhadů hospodaření opět ztrátové, avšak ztráta by měla být nižší než v roce 2019.

Součástí strategie Penty bylo rozšíření letiště Vodochody pro civilní nízkonákladovou přepravu, nový majitel však oznámil, že od tohoto záměru ustupuje. Letiště tak bude nadále sloužit pouze potřebám Aera Vodochody, případně armádě, se kterou má Aero podepsanou smlouvu o možném využívání letiště do roku 2026.

"Vývoj a příprava výroby vlastního letounu L-39NG, které si do dnešního dne vyžádaly přes tři miliardy Kč, byly pro rozvoj a budoucnost Aera zásadní. Úspěšná certifikace letounu se stala impulzem pro náš exit z Aera. Chceme věnovat energii klíčovým firmám našeho portfolia," řekl ĆTK partner Penty Marek Dospiva.

Omnipol je dlouhodobým partnerem Aera zodpovědným za obchodní aktivity v řadě zemí a od roku 2015 strategickým partnerem projektu L-39NG.Penta Aero vlastnila 14 let, získala jej při privatizaci. Aero letos začíná sériově vyrábět nový letoun L-39NG. Má například také uzavřené kontrakty na opravy a modernizace 35 letounů L-39 a L-159 pro zákazníky v Česku i v zahraničí. Dodává například též pro vojenský letoun C-390 Millennium, civilní letoun Airbus A220, společnost ST Engineering Aerospace či pro českého výrobce letounů L-410, firmu Aircraft Industries.

