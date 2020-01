Podle prezidenta Aera Vodochody Dietera Johna se na na nárůstu tržeb podílí zejména nové zakázky v oblasti údržby letounů, navýšení výroby na programu Airbus A220 a zahájení sériové výroby nového cvičného a lehkého bojového letounu L-39NG.

"Aero v loňském roce podepsalo hned několik nových kontraktů se zahraničními uživateli letounů L-39 Albatros, z větší části s podporou svého strategického partnera Omnipolu. V tuto chvíli má Aero objednávky na generální opravy a modernizace celkem 35 strojů, letounů L-39 pro zákazníky ze střední Asie a Afriky a L-159 pro Vzdušné síly Armády ČR. Díky těmto zakázkám se letošní objem tržeb za údržbu a modernizace letounů zdvojnásobí na dvě miliardy korun," uvedl John.

Jdeme do černých čísel

Aero Vodochody, které patří do portfolia investiční skupiny Penta, podle něj roste i v oblasti dodávek leteckých celků zákazníkům, zejména díky padesátiprocentnímu nárůstu výroby náběžných hran křídel pro Airbus A220 (v letošním roce by mělo jít o 73 dodávek). Rozpočet tohoto leteckého výrobce by se tak měl podle Johnových slov vrátit letos do černých čísel.

Aero také pokračuje v projektu nového cvičného a lehkého bojového letounu L-39NG. "Pozemní i letové zkoušky běží naplno a naším cílem je získat certifikaci na pokročilý cvičný letoun ve třetím čtvrtletí roku 2020. Koncept industrializace L-39NG je připravený, letos spustíme sériovou výrobu a završíme některé prodejní kampaně, což rovněž přispěje k růstu tržeb," dodal John.

Propouštění skončilo

Začátkem roku 2019 Aero zahájilo projekt transformace nazvaný A3F – Aero Fit For Future, jehož součástí bylo i snižování počtu zaměstnanců a běžných nákladů.

"Proces hromadného propouštění skončil v květnu roku 2019 a dotkl se celkem 250 zaměstnanců. Nyní Aero naopak nabírá nové zaměstnance na specifické pozice spojené s leteckou výrobou. V posledních třech měsících nabralo třicet nových zaměstnanců a má více než 50 dalších otevřených pracovních míst," uvádí firma.

Penta Investments je majitelem společnosti VLM, která je vydavatelem Deníku.