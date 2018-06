Aero Vodochody nabízí letadla americké armádě. Ta poptává 300 letounů

Největší český letecký výrobce Aero Vodochody Aerospace a světový lídr ve vojenských technologických systémech, Israel Aerospace Industries, oznámily společný zájem o účast na programu OA-X vzdušných sil Spojených států. Americké letectvo poptává 300 letounů.

Program OA-X je experimentem US Air Force, jenž má rozšířit americké vzdušné síly o třídu provozně levnějších, lehkých bitevních letadel.

Rodina lehkých proudových bitevníků Aera Vodochody, kterou tvoří letouny L-159 a L-39NG, nabízí americkým vzdušným silám širokou škálu schopností, kterých dnes nedosahuje žádný jiný světový výrobce lehkých proudových letounů. Oba letouny splňují nebo převyšují požadavky OA-X programu z pohledu plnění leteckých misí a systémového vybavení.

L-159 je osvědčený a robustní letoun, jenž byl úspěšně ozkoušen a provozován v rámci společných operací NATO, v rámci Red Air cvičení amerického letectva i v rámci skutečných bojových misí. Prověřený lehký bitevník L-159 je vylepšený integrací inovativních a špičkových technologií s otevřenou architekturou avioniky od izraelské firmy IAI. Letoun nové generace L-39NG vedle toho nabízí americkému letectvu unikátní poměr provozního výkonu a efektivity nákladů v kategorii lehkých proudových letounů.

"Dvojice našich letounů poskytne americkému letectvu výběr mezi nákladově vyšší a nižší nabídkou, schopnou vyhovět rozdílným požadavkům. Společně s IAI bude Aero připravené nabídnout letouny schopné plnit širokou škálu misí, vybavené aktuálně nejlepší dostupnou technologií na trhu s potenciálem pro další vývoj v budoucnu. Naše letouny, již využívané koaličními partnery, jsou pro Americké letectvo skutečným řešení jejich záměru plnit bojové mise s nízkým rizikem a nízkými náklady,“ uvedl generální ředitel Aera Vodochody Giuseppe Giordo.

Letouny L-39 operují pod vlajkou USA ve Východním Pacifiku, v Pobaltí, ve střední Evropě, řadě afrických zemí a dalších regionech. To výrazně usnadňuje provozování těchto letounů v partnerství s letectvy dalších států a umožňuje podporu jejich provozu za hranicemi Ameriky. Oba letouny, L-159 i L-39NG, jsou k dispozici v souladu s časovým harmonogramem a výrobním tempem stanoveným USAF. Aero je rovněž schopné přesunout výrobu, finální montáž, výcvik a logistiku do Spojených států, což by vytvořilo stovky nových pracovních míst pro Američany. Aero a IAI nyní aktivně hledají amerického partnera pro program OA-X.

Letoun L-159 bude v rámci vylepšení dovybaven nejmodernějším víceúčelovým IAI (Elta) radarem pro všechny druhy počasí, je vybaven pro denní a noční provoz a může nést širokou škálu standardní výzbroje NATO, včetně raket typu vzduch-vzduch a vzduch-země a laserem naváděných pum. Dvoumístník vychází z konstrukce jednomístné verze L-159 a je primárně navržený pro pokračovací a operační výcvik. Jeho konfigurace může být přizpůsobena specifickým požadavkům zákazníka a adaptována na potřeby základního výcviku, stejně jako bojových misí zahrnující útoky na pozemní cíle či průzkumných a hlídkových misí.



Letoun L-39NG je moderní a efektivní lehký proudový letoun schopný plnit roli lehkého bitevníku a jednotného a komplexního letounu pro plnohodnotný výcvik pilotů moderních vzdušných sil. Letoun vychází z aerodynamické koncepce původních L-39, avšak využívá soudobé technologie a vybavení. Pohon obstarává vysoce moderní motor FJ44-4M dodávaný s údržbovým systémem TAP Blue, který uživatelům zajišťuje bezprecedentní letuschopnost a predikovatelnost údržbových nákladů. Avionika letounu je připravena pro výcvik budoucích pilotů letounů čtvrté a páté generace a může být do značné míry přizpůsobena požadavkům zákazníka.



L-39NG je vybaven pěti závěsnými body pro nesení výzbroje. Součástí letounu je i široké spektrum simulačních technologií včetně zapojení do vysoce moderního taktického simulačního centra s cílem zvýšit účinnost výcviku. Strategickým partnerem projektu L-39NG je společnost Omnipol, která se z 50 % finančně spolupodílí na vývoji letounu. Další podrobnosti o novém letounu zjistíte na www.l-39ng.aero.