Aero slavnostně představilo letoun L-39NG. Díly dodává přes 40 českých firem

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Společnost Aero Vodochody při pátečním „roll-outu“ poprvé ukázala finální verzi nového proudového letounu L39NG, který je schopný plnit roli lehkého bitevníku a komplexního letounu pro plnohodnotný výcvik pilotů. Představení se zúčastnil kromě ministra obrany Lubomíra Metnara a zástupců českých i zahraničních firem z leteckého obranného průmyslu i premiér Andrej Babiš.

„Jsem rád, že česká letecká společnost je zpět na mezinárodní scéně jako seriózní hráč. Tato společnost naposledy představila nový letoun v roce 1997, tedy před 21 lety,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Premiér také zmínil, že dodavatelem projektu L-39NG je více než 40 českých průmyslových firem, z čehož má prospěch celý náš letecký průmysl. Podle premiéra má projekt nového letounu pro české hospodářství tři hlavní výhody, a to v oblasti průmyslu, ekonomické a sociální a v politické rovině v souvislosti s exportem vojenských letadel do zahraničí. Aero Vodochody patří do skupiny Penta, která mimo jiné vlastní i vydavatelství Vltava Labe Media.

Návrat mezi světovou třídu

Letoun L-39 NG je moderní proudový letoun schopný plnit roli lehkého bitevníku a komplexního letounu pro plnohodnotný výcvik. Bitevník je vybaven pěti závěsnými body pro nesení výzbroje a pohon obstarává moderní motor FJ44-4M dodávaný s údržbovým systémem TAP Blue, jehož výhodou mají být daleko nižší náklady na provoz než u konkurenčních letadel.

Avionika je připravena pro výcvik budoucích pilotů letounů čtvrté a páté generace a může být do značné míry přizpůsobena požadavkům zákazníka. Trup letounu se pak skládá z 3365 dílů, přičemž zhruba 90 procent z nich je nových a pouze 10 procent dílů je převzatých z jeho předchůdce L-39 Albatros.

„L-39 NG je pro Aero Vodochody novým začátkem, který nás posouvá zpět mezi světovou třídu producentů vlastních proudových letadel,“ řekl už v létě prezident a předseda představenstva Aera Vodochody Giuseppe Giordo.

Objednávky na 38 letounů

Na mezinárodní letecké přehlídce Farnborough Air Show, která se konala na konci července, oznámilo Aero obchodní dohody s dvěma novými zákazníky pro letouny L-39NG a také L-39CW – s evropským poskytovatelem leteckých služeb SkyTech a americkou soukromou společností RSW Aviation o celkovém objemu 34 letounů.

Spolu s nedávno podepsaným kontraktem s Republikou Senegal má nyní Aero objednávky na 38 letounů, čímž pokryje plánovanou výrobu na dalších čtyři až pět let až do roku 2022.