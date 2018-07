Aerolinky Emirates přidávají druhou denní linku na trase Praha - Dubaj

Letecká společnost Emirates přidává u příležitosti osmého výročí prvního leteckého spojení mezi Prahou a Dubají druhý denní let. Rostoucí poptávku na této trase chce Emirates uspokojit přidáním nové linky, která bude operována letounem Boeing 777-300ER s kapacitou 360 míst. Nasazením tohoto stroje na tuto trasu vzroste kapacita přepravených cestujících do České republiky o 262 800 míst ročně.

Nově nasazené letadlo nabídne konfiguraci o třech třídách: osm privátních suites ve First Class, 42 plně sklopitelných sedadel v Business Class a 310 prostorných sedadel v Economy Class.

„Inaugurace nového letu je pro Emirates vždy vzrušujícím momentem a není lepší způsob, jak oslavit naše úspěšné osmileté výročí linky Praha – Dubaj, než přidáním druhé linky,“ říká Bořivoj Trejbal, šéf Emirates pro Českou republiku. „Spuštění nového spoje, které se opírá o stabilní poptávku, otevírá pro pasažéry, kteří si chtějí užít cestování právě na palubách společnosti Emirates, mnoho nových příležitostí“, dodal.

Let EK138 bude z Prahy odlétat v 21.35 hodin a do Dubaje přiletí druhý den ráno v 5.30 hodin místního času, čímž poskytne cestujícím dostatek času na prozkoumání Dubaje, pracovní schůzky a mnoho dalších aktivit, které toto kosmopolitní město nabízí. Zpáteční let EK137 odlétá z Dubaje v 15.30 hodin místního času a do Prahy přilétá v 19.55 hodin.

Nové letecké spojení umožní pasažérům letícím z Prahy do Dubaje hladký přestup do mnoha oblíbených codesharovaných destinací společností Emirates a Flydubai, jako je Bali, Bangkok, Kolombo, Hongkong, Johannesburg, Káthmándú, Kuala Lumpur, Maledivy, Mauricius a Singapur.

„Zahájení provozu druhé denní linky společnosti Emirates do Dubaje je pro nás dalším milníkem v posilování přímých dálkových spojení. Právě jejich rozvoj patří dlouhodobě k našim prioritám, což ostatně reflektuje také vývoj na trhu letecké dopravy a zvyšující se zájem o cesty do vzdálených destinací. Pro rok 2018 proto očekáváme více než 20% nárůst počtu odbavených cestujících na dálkových linkách, k čemuž bezpochyby přispěje i tato nová frekvence,“ uvedl Jiří Vyskoč, ředitel leteckého obchodu Letiště Praha.