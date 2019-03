K aerolinkám Číny, Indonésie či Etiopie se během posledních hodin přidaly mimo jiné letecké společnosti Gol z Brazílie, Aeroméxico, Aerolinias Argentinas či singapurská SilkAir. Všechny společnosti oznámily, že z bezpečnostních důvodů nebudou zmíněné stroje dočasně používat.

K zaujetí podobně rázného postoje v USA vyzývají FAA někteří američtí zákonodárci. Úřad však stroje označil za "vhodné pro letecký provoz" a vyzval jejich výrobce k urychlenému dokončení změn kontrolního systému.

Lepší letová kontrola

Společnost v pondělním prohlášení uvedla, že již několik měsíců vyvíjí "vylepšení softwaru letové kontroly", díky kterému by měl být "bezpečný letoun ještě bezpečnější". Změny by podle firmy měly být připraveny do provozu v nejbližších týdnech.

Obavy okolo zmíněného boeingu se začaly šířit po nedělní havárii letounu společnosti Ethiopian Airlines, který spadl na cestě z etiopské metropole Adis Abeby do keňského hlavního města Nairobi. Zahynulo všech 157 lidí na palubě. Podle svědků se za letadlem před pádem táhla kouřová stopa a vydávalo zvláštní zvuky.

V říjnu se tentýž model boeingu zřítil krátce po startu v Jakartě, kde zemřelo všech 189 lidí na palubě. Experti upozorňují, že než budou známy přesné příčiny havárií, nelze je dávat do souvislosti. Pátrací týmy v Etiopii objevily v pondělí obě černé skříňky, které budou prozkoumány.