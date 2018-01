Aerolinky Wizz Air se stahují z Prahy. V provozu nechají jen tři spoje

Nízkonákladová letecká společnost Wizz Air zruší v polovině června svou základnu na Letišti Václava Havla v Praze a výrazně omezí počet provozovaných spojů. Důvodem je nízká poptávka. Maďarský dopravce to dnes uvedl v tiskové zprávě.

Wizz AirFoto: wizzair.com

„Společnost Wizz Air neustále vyhodnocuje vytíženost tras a služeb tak, aby svým zákazníkům mohla nabídnout nejnižší možné ceny. Proto jsme se rozhodli upravit český letový plán a přesunout kapacity na jiné linky, o něž je větší zájem,“ uvedl v tiskovém prohlášení obchodní ředitel aerolinek George Michalopoulos.

Zákazníky, kteří kvůli chystaným změnám přišli o své rezervace, aerolinky osloví s nabídkou náhradních letů či finanční kompenzace ve výši 120 procent původní ceny letenky. Pražským zaměstnancům společnost nabídne práci na jiných letištích.

Ze současných devíti linek zůstanou v provozu jen tři spoje. A to do italského Bari, gruzínského Kutaisi a na londýnský Luton. Z nabídky naopak zmizí lety do Neapole, Benátek nebo Tel Avivu.

Flotila letecké společnosti, která sídlí na 27 letištích v 15 zemích světa, aktuálně čítá přibližně devadesát letounů. Ta loni přepravila přes 28 milionů cestujících. Přibližně 476 tisíc pasažérů pak maďarské aerolinky evidovaly na letech z nebo do České republiky.