„Největší zájem je o ananas nebo mango. Z těch méně tradičních si hodně lidí odnáší pro ně neznámé druhy banánů a taky třeba mučenku,“ všimla si jedna z pokladních.

Zákazníci si pochvalovali, že i na takové akci mohou platit kartou. I když pro některé to byla spíše nevýhoda.

„Vzali jsme si hotovost s tím, že vyzkoušíme jeden nebo dva druhy ovoce, které v obchodě jen tak neseženeme. No a vidíte, jak to dopadlo,“ smála se rodinka, která odcházela s krabicí plnou zboží.

Pravda, hotovost vzhledem k vyšším cenám pochutin často nestačila, takže terminál na platbu kartou přišel vhod.

„Pořád je to levnější, než kdybych pro to musel do Afriky,“ bral to s nadhledem David z Litovelska.

Přítomní se mohli nasytit nejen jednotlivými kusy ovoce, ale také již hotovými pokrmy. K polévce z červené čočky, cizrny, pórku, mrkve a koření masala smíchaného s římským kmínem měli dále na výběr ze tří veganských jídel.

Na své si přišli také milovníci sladkého. Mezi dezerty z exotického útoky nechyběly makronky, plněný cupcake nebo donuty s polevou. Zakoupit bylo možné také kávu nejvyšší jakosti, čerstvé kakaové boby nebo čaj z přírodních surovin.

Akce se konala od 10 do 16 hodin a navštívily ji stovky návštěvníků, čemuž nepochybně napomohlo také jarní počasí.

„Je teplo, takže jsme se vydaly do parku. Cestou jsme se zastaviliy na něco dobrého,“ potvrdily dvě Slovenky, které v Olomouci studují. Venku před pavilonem si zrovna pochutnávaly na dezertech a přemýšlely, co ze zakoupeného ovoce ukuchtí. (ber)