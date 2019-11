Podle fondu neexistuje legitimní právní důvod pro zadržení těchto dotací, nemůže je tak neproplatit, aby se nevystavil riziku žaloby ze strany Agrofertu. Dotace schválené od loňského srpna fond kvůli předběžné opatrnosti zatím nadále proplácet nebude.

"Právní názor SZIF byl následně potvrzen externím právním posudkem, interním právním posudkem a zároveň i právním stanoviskem příslušného ministerstva. SZIF má v současnosti za prokázané, že neexistuje legitimní právní důvod pro zadržování dotací schválených po 9. 2. 2017 společnostem koncernu Agrofert, a proto musí SZIF postupovat striktně s péčí řádného hospodáře a nadále bez existence právního důvodu nezadržovat zmíněné dotace, aby se nevystavil riziku právní žaloby ze strany koncernu Agrofert," uvedli zástupci fondu.

Dotace schválené od loňského srpna fond kvůli předběžné opatrnosti zatím nadále proplácet nebude. Podle generálního ředitele fondu Martina Šebestyána se totiž musí vzít v úvahu, že tehdy začalo platit přísnější finanční nařízení Evropské komise o střetu zájmů. "Ve vztahu k tomuto finančnímu nařízení i nadále zůstává povinnost SZIF postupovat striktně s péčí řádného hospodáře, tedy setrvat v režimu předběžné opatrnosti a dotace schválené od 2. 8. 2018 nevyplácet," dodal.

Dotace dle zákonů

Podle mluvčího koncernu Karla Hanzelky firma tento vývoj vítá, potvrzuje se podle něj, že veškeré čerpání dotací je podle příslušných zákonů a předpisů. "Vítáme, že se celá záležitost začala vyvíjet tímto směrem. Potvrzuje se, co od počátku říkáme, že veškeré čerpání dotací probíhá přesně podle příslušných zákonů a předpisů. Jsme přesvědčeni, že ke stejnému závěru dojdou úřady ve všech případech, které se týkají naší společnosti," řekl dnes Hanzelka ČTK.

Fond o zastavení proplácení dotací rozhodl letos v červnu. Agrofertu bylo ze SZIF od roku 2012 do konce letošního dubna vyplaceno zhruba 6,52 miliardy korun.

Česko čeká na výsledné znění auditních zpráv ze strany Evropské komise k možnému střetu zájmů premiéra. Podle pracovní verze uniklé do médií má Babiš na Agrofert stále vliv. Česko by kvůli tomuto střetu zájmů při čerpání fondů mohlo vracet do rozpočtu EU kolem 450 milionů korun. Babiš dlouhodobě odmítá, že by měl na svůj bývalý podnik stále vliv.

První z konečné verze auditů už je podle serveru Neovlivní hotová, nyní se překládá do češtiny a poté zamíří do Česka. Týká se regionálních fondů. Audit, který se zabývá zemědělskými dotacemi, ještě dokončen není.