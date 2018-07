Jourová: Airbnb klame zákazníky. Od Evropské komise dostalo ultimátum

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 14 000 Kč

Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů). Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo pracoviště:, - Zděbradská 68, Říčany, 251 01, , Prvotní kontakt:, - tel.: 775 484 544, , Upřesňující údaje:, - řp sk. C. Pracoviště: First & last s.r.o. - zděbradská, jažlovice, Zděbradská, č.p. 68, 251 01 Říčany u Prahy. Informace: Svitlana Khibovska, +420 775 484 544.