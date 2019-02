Airbus ČSA letící do Soulu měl technické problémy. Musel se vrátit do Prahy

České aerolinie musely zrušit včerejší let z Prahy do Soulu a zpět. Po třech hodinách letu se posádka Airbusu A330 rozhodla kvůli technickým problémům vrátit zpět do Prahy. Kvůli kontaminaci přistávací dráhy vytečeným palivem došlo k jejímu uzavření na zhruba 40 minut.

„Došlo k technické závadě, posádka se rozhodla raději vrátit zpět do Prahy,“ potvrdil mluvčí ČSA Daniel Šabík. Letadlo se otočilo zhruba nad Kazaní zpět do Prahy, letělo pak pouze v 15, později 10 tisících stopách. To obvykle signalizuje problém s tlakem v kabině. U Hustonu se zřítil nákladní boeing se třemi lidmi na palubě. Všichni zahynuli Přečíst článek › Problémy ale přistáním v Praze neskončily. Letadlo sice přistálo, ale z levého motoru na ranvej vyteklo palivo. Kvůli tomu muselo dojít k uzavření celé dráhy. Ryanair proto odklonil linku z Edinburghu do Brna, Smartwings s letadly z Dubaje a Las Palmas vyčkával a kroužil před Prahou. Po zhruba 40 minutách došlo k obnovení provozu. Airbus A330-300 registrace OK-YBA je nejstarším a největším letadlem ve flotile ČSA, poprvé vzlétl v roce 2001. ČSA ho mají pronajatý od Korean Air. Automobilky Daimler a BMW oznámily spolupráci. Chtějí konkurovat Uberu Přečíst článek ›

Autor: Jan Sůra