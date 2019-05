Pro Deltu jde o dvanáctý A220, který má ve flotile. Delta je s 90 objednanými kusy největším zákazníkem programu A220. Airbus v tiskové zprávě oznámil, že firma předáním jubilejního letadla chtěla zdůraznit svoji rostoucí přítomnost na severoamerickém trhu.

Proti zakázce vystupoval Boeing, který přesvědčil americkou vládu, aby na letadla uvalila cla ve výši 292 procent. I když k jejich zavedení nedošlo, výrobu letadel koupil Airbus. Ten chystá ve svém závodě v Mobile v Alabamě, kde se už staví další hala. Dosud se vyrábí v kanadském Mirabelu u Montrealu.

Zkušební let s jubilejním airbusem piloti absolvovali záměrně tak, aby trasa na radaru ukázala nové výročí Airbus.

✈️1️⃣2️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣?



Follow the delivery flight of the 12,000th @Airbus delivery, an A220 on its way home to @ATLairport with @Delta.https://t.co/3jAgfqz74J pic.twitter.com/qn8BtkTHe8