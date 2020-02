Airbus experimentuje s revolučním tvarem letadla, má výrazně snížit spotřebu

Trup a k němu připojená křídla. Desítky let zažitá podoba letadel může být za pár let minulostí. Výrobce letecké techniky Airbus představil na singapurském aerosalonu model zkušebního prototypu letadla Maveric (Model Aircraft for Validation and Experimentation of Robust Innovative Controls), který integruje křídlo a trup do jednoho celku. Nový revoluční koncept letadla má pomoci snížit spotřebu paliva a emisí CO2.

Nový koncept letadla Maveric. | Foto: Airbus