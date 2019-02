"Kvůli tomuto rozhodnutí nemáme další možnosti, jak i nadále zachovat výrobu A380. Poslední letoun bude dodán v roce 2021," citovala BBC generálního ředitele společnosti Airbus Toma Enderse. "Tohle rozhodnutí je bolestné pro nás i pro cestující, kteří milují letání v takhle velkém letadle," uzavřel Enders.

Podle Airbusu může ukončení výroby A380 během následujících tří let ovlivnit 3000 až 3500 pracovních pozic.

Following a review of its operations and in light of developments in aircraft and engines, @Emirates agrees with Airbus to

➡ reduce its A380 order book by 39 aircraft

➡ order 40 #A330neo & 30 #A350

As a result, A380 deliveries will cease in 2021

Release: