Airport Express nestíhá odvážet lidi na letiště, koleje nahradit nemůže

Obsluha šicích a vyšívacích strojů Obsluha šicích a vyšívacích strojů - výrobní dělník-šič/ka. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17000 kč, mzda max. 21500 kč. Volných pracovních míst: 352. Poznámka: Požadujeme: • manuální zručnost, spolehlivost, aktivitu, dobrý zdravotní stav. Jedná se o práci vestoje, 3 směnný provoz. Nástupní mzda bude od 1.5.2015 činit 17.000 Kč. Po zapracování činí mzda až 24.000,-- Kč., Zaměstnanci u nás mají tyto výhody:, - 13. plat, - Osobní konto, poukázky až 7000 Kč/ročně, - Jeden týden volna nad rámec dovolené, Přesčasové příplatky nad zákonnou výši. 5 minut denně navíc na přestávky, Penzijní připojištění 2% ze mzdy, - Telefony, výhodný zaměstnanecký tarif., - Dotované stravování., - Organizace dopravy do míst, kam veřejná doprava nejezdí., - Zdravotní program. , Pořádáme celou řadu akcí pro naše zaměstnance:, - Letní párty, - Vánoční párty, - Květiny k MDŽ, - Vánoční dárky, - Mikulášské balíčky , Vhodné pro absolventy. Vhodné i pro cizince., Místo výkonu práce: Dubická 1800, Česká Lípa. Pracoviště: Adient czech republic k.s., odštěpný závod česká lípa, Dubická, č.p. 1800, 470 01 Česká Lípa 1. Informace: Michaela Spilková, +420 487 803 402.

Gastronomie - Šéfkuchař v Karlínské pivnici 40 000 Kč

Šéfkuchař Hledáme do našeho týmu nového kolegu na pozici šéfkuchaře. S čím se u nás setkáte: příprava a následný výdej poled. menu (100-150 obědů) . Objednávání a přebírání zboží od dodavatelů . Tvorba denního menu a receptur . Zodpovědnost za chod kuchyně a kontrolu svých podřízených . Zpracování inventury . Potěší nás člověk s pozitivním duchem a vyzrálá osobnost, co si umí poradit i ve stresových situacích. Prac. doba: Po-Pá 8:00-16:00 ve vytížených dnes občasné zůstávání do večerních hodin.