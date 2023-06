Vláda se snaží nečekaně rychle rostoucí schodek státního rozpočtu zalátat, jak se dá. Kromě občanů, kterým chce zařídit vyšší daň z přidané hodnoty (DPH), je na ráně také největší tuzemská energetická firma ČEZ. Od ní stát jakožto největší z jejích vlastníků získá 54 miliard korun. Deník přináší odpovědi na otázky, proč se bude vyplácet tak vysoká dividenda a co to pro ČEZ znamená.

Energetická společnost ČEZ vyplatí svým akcionářům rekordní dividendu z loňského očištěného zisku 145 korun za akcii, tedy téměř z celého zisku 78 miliard korun, ilustrační foto | Foto: ČTK

Proč stát na valné hromadě požadoval vyplacení rekordní dividendy?

Vládě chybí spousta peněz ve státním rozpočtu. Na letošní rok si naplánovala schodek 295 miliard korun, ale již ke konci května přesáhl deficit rozpočtu 271 miliard. Ministři proto hledají úspory, kde se dá. Chtějí také občanům sáhnout hlouběji do kapsy formou plánovaných změn daně z přidané hodnoty. Desítky miliard korun z dividendy ČEZ proto státu jakožto největšímu akcionáři energetické společnosti vlastnícímu asi 70 procent jejích akcií přijdou vhod.

Jak hospodaření ČEZ v loňském roce dopadlo?

Velmi dobře, protože ČEZ loni skokově stoupl čistý zisk. Ten činil 80,7 miliardy korun oproti 9,9 miliardy korun v roce 2021. Důvodem byl nebývalý růst cen energie v důsledku ruské invaze na Ukrajinu a také dobré výsledky firmy při obchodování s komoditami na zahraničních trzích.

Jaká tedy bude dividenda a kolik peněz stát z ČEZ odčerpá?

Protože valná hromada schválila dividendu ve výši 145 korun za akcii, rozdělí se mezi vlastníky téměř celý loňský očištěný zisk, celkem 78 miliard korun. Jde tedy o historicky nejvyšší dividendu, dosavadní rekord byl 53 korun na akcii v roce 2009. Stát tak do rozpočtu dostane dalších 54 miliard korun.

Co takto vysoká dividenda pro společnost ČEZ prakticky znamená?

Logicky jí zbude méně peněz z nerozděleného zisku. Kdyby je měla, mohla by je použít například na investice.

Znamená vysoká dividenda motivaci pro investory, aby nakupovali akcie?

Je to přesně naopak. I když nyní za akcii dostanou rekordní částku, přístup vlastníků prohlubuje jejich nejistotu. Tak vysokou dividendu totiž požadovalo ministerstvo financí až na poslední chvíli, i když představenstvo společnosti ji chtělo mít o něco nižší. Analytici se obávají, že pokud politici budou dále ČEZ ovlivňovat, cena jeho akcií může klesnout.

Jaké má vláda s ČEZ záměry do budoucna?

Chtěla by jej zestátnit na základě nyní připravovaného zákona přezdívaného „lex ČEZ“. K zestátnění by v případě jeho schválení měl stačit souhlas 75 procent akcionářů přítomných na valné hromadě. Stát se svými asi 70 procenty akcií by se tedy pohodlně mohl zbavit menšinových akcionářů za podmínek, které pro ně nebudou výhodné. Kritici těchto snah ale tvrdí, že by tento přístup nebyl legální.