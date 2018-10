OBRAZEM: Aktivisté ukázali prstem: Oni cpou sex, kam nepatří

Do nové restaurace "Stodola Herink" v Herinku u Průhonic, přijmeme kuchaře nebo kuchařku na krátký/dlouhý týden. Nabízíme 30.000 Kč/měsíc čistého, vše na výplatní pásce, bonusy a benefity, přátelské prostředí a práci v nově a skvěle vybavené kuchyni s nejmodernějšími technologiemi.

Gastronomie - Nabídka práce pomocníci v kuchyni 100 Kč

Do japonsko korejské restaurace v centru Prahy hledáme posilu do našeho týmu na pozici pomocná síla do kuchyně a mytí nádobí. Jsme menší, útulná restaurace s přátelským kolektivem a chutnou, luxusní gastronomií. Pokud Vás naše nabídka zaujala, prosíme o kontaktování na níže uvedené telefonní číslo.