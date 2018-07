Alkohol mladistvým prodaly téměř dvě třetiny prodejců, zjistila ČOI

Bankovnictví a finanční služby - Bankovnictví a finanční služby Účetní 23 000 Kč

Účetní všeobecní Samostatná účetní v oblasti mzdové a finanční. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 23000 kč, mzda max. 26000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Jedná se o samostatnou pracovní pozici účetní, vedení kompletu mzdové agendy a finančního účetnictví v celé šíři. Doporučujeme min ÚSO vzdělání, znalost a zkušenost zájemce v dané oblasti, komunikativnost a zájem se domluvit. Budete-li mít zájem o profesní rozvoj naší společnosti v ekonomické a personální oblasti, bude jistě prostor se tomu věnovat. Jsme malý kolektiv a těšíme se na nového kolegu/kolegyni! Předpokládaný nástup nejlépe k 1.8., dohoda možná i v průběhu srpna. Přihlaste se nejlépe co nejdříve, nejpozději do 22. července 2018. Zašlete přihlášku, profesní životopis a pár vět, co se vám líbí na "účtařině" na email novakova@sskolemb.cz, jinak o podrobnosti si můžete volat na tel. 775 095 751.. Pracoviště: , . Informace: , .