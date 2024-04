Alkohol ve světě ztrácí na přitažlivosti. Mladší lidé pijí podle statistik méně. Důvod? Zdravější životní styl, změna sociálního kontaktu, peníze, ale i sociální sítě a snaha o seriózní image. Deník se na téma podíval očima vinařů, v Česku totiž dlouhodobě klesá spotřeba tichého vína.

V Česku dlouhodobě klesá spotřeba tichého vína. Proč? Deník se téma pokusil rozebrat | Foto: Shutterstock

Světové trendy v oblasti zdraví vedou k umírněnosti v pití a abstinenci. Alkohol ztrácí přitažlivost ve prospěch nealkoholických nápojů, ale dokonce i konopí, píše prestižní vinařský portál Decanter.

Všímá si, že mladí lidé – mileniálové (zhruba třicátníci) a zvláště Generace Z (narození v letech 1997 až 2012) – vnímají alkohol odlišně než generace před nimi ve stejném věku. Chtějí být krásní, fit a zdraví. A podle mnohých s tím větší popíjení není v souladu.

Navíc podle Světové zdravotnické organizace neexistuje žádné bezpečné množství alkoholu, které by neovlivňovalo zdraví. Takové konstatování však vyvolalo vášnivé debaty a mnozí s tím nesouhlasí.

Nejideálnějším způsobem, jak zvládnout alkoholovou intoleranci, je úplná abstinence. Do akce Suchej únor se ročně zapojí zhruba milion Čechů:

Česko se řadilo v konzumaci alkoholu tradičně výš. Podle nejnovější vydané Zprávy o alkoholu 2023 je patrný stabilní, případně mírně sestupný trend v celkové spotřebě alkoholu od roku 2018. Vyplývá z ní také, že míra užívání alkoholu (i rizikového) mezi dospívajícími dlouhodobě klesá.

Konzumaci alkoholu denně nebo téměř každý den přiznaly ve studii dvě procenta lidí mezi 15 a 24 lety a 3,6 procenta ve věku 25 až 44 let. „Denní či téměř denní pití nadměrných dávek bylo nejčastější u osob starších 65 let,“ komentovali studii NAUTA předkladatelé zprávy z Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislost.

Odklon vinařských zemí

Dlouhodobě u nás klesá například spotřeba tichého vína. Podle výzkumné společnosti Consumer Panel GfK to bylo jen loni o 8,4 procenta. „Klesající prodeje a spotřeba jen potvrzují naplnění negativních prognóz z posledních měsíců. Očekáváme přitom, že v letošním roce bude pokles ještě razantnější,“ sdělil prezident Svazu vinařů České republiky Martin Chlad.

Dodal, že změny spotřebitelského chování a nižší zájem zejména u mladší generace pociťují všechny státy EU. Zpráva Evropské komise odhadovala loňský pokles spotřeby vína v Itálii na sedm procent, ve Španělsku na deset, ve Francii na patnáct, v Německu na 22 procent a v Portugalsku dokonce na 34 procent.

Řízení pod vlivem alkoholu patří mezi nejnebezpečnější prohřešky na silnicích:

Jak píše portál Decanter, třeba ve Velké Británii podle marketingové zpravodajské agentury Mintel zhruba třetina příslušníků generace Z nepije vůbec. Mnozí další mladí lidé přecházejí na jiné druhy nápojů, nealkoholické či s nízkým obsahem alkoholu, jako jsou nejrůznější piva a míchané nealko nápoje nebo populární fermentovaná kombucha.

Změna návyků

Chutě se mění i ve světě vína. „Nízkoalkoholová a bezalkoholová vína jsou světovým trendem. Byť za mě to není velký chuťový zážitek,“ řekla Deníku národní sommelierka Klára Kollárová. V české a moravské kultuře takový směr mnozí lidé chápou jen těžce. „Vyrůstali jsme v prostředí, kde je alkohol všudypřítomný. Je součástí naší kultury. Globální pohled je ale jiný. S novou generací se brzy ještě více projeví i v České republice,“ předpověděla Kollárová.

Změnu návyků vnímá i zkušený vinař z Břeclavska Miloš Michlovský. „Odklon od pití vína je znatelný hlavně u mladých. Víno netáhne tolik jako drinky. Zářným příkladem je Prosecco v různých obměnách,“ zmínil.

V Česku v současnosti funguje 573 minipivovarů. Kde jich je nejvíce?

Podle odborníků se změnil i způsob, jak a kde Evropané pijí víno. „Lidé chodí méně často ven. Více se to posunulo směrem k pití vína doma,“ zaznělo v článku vinařského portálu. Experti si všímají, že mladí si víc rozmýšlejí, za co utrácejí peníze. Zvláště ti, kteří mají hlouběji do kapsy. V Česku může být faktorem i nedávné zdražování a vysoká inflace.

V budoucnu tak mohou mladí pijáci vnímat víno víc jako příležitostnou lahůdku. „Je to úplně jiné, než jak jsme to znali my starší,“ srovnala specialistka na vinařský marketing Anne Burchettová. Podle ní bylo požitkářství a alkoholové excesy dříve navíc společensky přijatelnější. „Musíme se smířit s tím, že co je módním a společensky přijatelným v jedné generaci, v další generaci automaticky ztratí trochu na lesku,“ doplnila.