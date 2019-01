Dopravní inženýři přišli v Norsku se zajímavým nápadem, jak rozšířit síť tamních silnic a řidičům tím urychlit cestování podél jihozápadního pobřeží země. Projekt, na jehož realizaci má být vyčleněno v přepočtu kolem 900 miliard českých korun, zahrnuje výstavbu visutých mostů spojujících protilehlé břehy fjordů, vznik nejdelšího a nejhlubšího skalního tunelu na světě a také vybudováví pěti dalších tunelů, které budou „plout“ po hladinou Severního, respektive Norského moře.

Termín „plovoucí tunel“ není jen pouhým výkřikem do tmy či nepromyšleným nápadem inženýrů. Jedná se o sofistikované řešení, jak se vypořádat s přírodními podmínkami v Nosrku. Pokud je totiž fjord hlubší než tisíc metrů a delší než pět kilometrů, existující stavařské technologie k prohloubení skalního tunelu či vykopání základů pro visutý most zkrátka nestačí.

A v úvahu nepřipadají ani takzvané pontonové mosty, které by zase pro změnu doplácely na nevyzpytatelné vrtochy skandinávského počasí doprovázené v těchto oblastech mnohdy vysokými vlnami.

Dvě možnosti uchycení

Konstrukce plovoucího tunelu spočívá v betonovém tubusu umístěném několik desítek metrů pod hladinou moře, který bude buď uchycen ke dnu pomocí kabelů, nebo zavěšen na jakýchsi pontonových ostrůvcích ležících na hladině v dostatečně velké vzdálenosti od sebe tak, aby mezi nimi mohly proplout i obří zaoceánské lodě.

"Mezi největší výhody plovoucích tunelů pak patří skutečnost, že nezohyzďují krajinu a nepředstavují pro místní obyvatele takovou hlukovou zátěž jako například zmíněné mosty," přibližuje Arianna Minorettiová z Norské agentury veřejných silnic (NPRA).

Koncept plovoucích tunelů nicméně není ničím novým. Jak totiž připomíná sever CNN, s podobným návrhem přišel již v roce 1882 britský námořní architekt Edward Reed, který takto chtěl pod Lamanšským průlivem propojit Velkou Británií s kontinentální Evropou. Jeho plán byl však tehdy zamítnut.

Největším rizikem je oheň a exploze

Než se norští inženýři pustí do realizace zamýšleného projektu, zbývá vyřešit ještě několik zásadních otázek týkajících se bezpečnosti plovoucích tunelů. Vládní úřad NPRA proto v současné době spolupracuje s Norskou univerzitou věd a Technologickým centrem pro pokročilé strukturální analýzy (CASA) na sérií pokusů majících za úkol objasnit, jak se „trubkovité betonové struktury chovají, když jsou podrobeny vnitřním výbuchům,“ vysvětluje výzkumník CASA Martin Kristoffersen.

Testy by mimo jiné měly odhalit, jaké dopady může na celou konstrukci například mít náhlá exploze kamionu převážejícího nebezpečné hořlaviny či poměrně nepravděpodobný, leč možný náraz ponorky. Na základě dosavadních výsledků jsou nicméně norští inženýři optimističtí.

Konstantní tlak vody okolo tubusu v případě exploze uvnitř podle výzkumníků pomůže zmírnit poškození betonové konstrukce.

Bude Norsko první?

Podobně ambiciózní cíle má i řada jiných zemí světa včetně Činy, Jižní Koreje či Itálie. Žádné z nich se však doposud tento záměr realizovat nepodařilo.

V současné době je norský projekt stále ve fázi příprav. Jeho dokončení je plánováno na rok 2050, již teď ale vzbuzuje značný zájem ze strany veřejnosti.

Ačkoliv přesné lokality, kde by se plovoucí tunely měly nacházet, zatím vybrány nebyly, jisté je to, že návrh bude zakomponován do zbrusu nové dopravní sítě, která bude součástí pro Norsko klíčové silnice E39, jak říká projektová manažerka NPRA Kjersti Kvalheimová Dunhamová. Ta vede kolem turisty hojně navštěvovaného Bergenu v jihozápadním cípu země.

Více než 50 procent veškerého norského exportu je do světa vyváženo právě z této oblasti, avšak silnice samotná má podle ní v současnosti ve srovnání s ostatními evropskými cestami „velice nízký standard“. Navíc je nutné ji vzhledem k nespočtu fjordů, podél nichž se táhne, kombinovat s trajektovou dopravou, což je pro řidiče z časového hlediska poměrně náročné.

„Z komerčních důvodů (a také) pro blahobyt místního obyvatelstva“ proto tamní vláda plánuje nastalou situaci radikálně změnit.

Pakliže se navíc podaří Norsku celý projekt dokončit včas a stane se první zemí s plovoucími tunely na světě, dost pravděpodobně se z těchto technologických zázraků stane velká turistická atrakce.

„Jakožto mostní inženýrka pracující na tomto úžasném projektu můžeme jen doufat,“ dodává Minorettiová.