Američané si zatím zbraně tisknout nebudou. Soud zveřejnění plánů zakázal

Organizace Defense Distributed získala souhlas americké vlády s publikováním souborů již v červnu letošního roku. Ačkoli měly být přístupné až od středy prvního srpna, plány devíti zbraní se na webových stránkách společnosti objevily již minulý pátek.

Mezi nimi byla i kopie útočné pušky AR 15, která byla v minulosti několikrát použita ke smrtícím útokům na ulicích i ve školách napříč Spojenými státy. Během tří dnů si podle BBC plány stáhlo více než tisíc uživatelů.

Vlády osmi amerických států v čele s New Yorkem nebo New Jersey podaly proti rozhodnutí Trumpovy administrativy žalobu k federálnímu soudu v Seattlu ve státě Washington. Soudce Robert Lasnik následně rozhodl o dočasném zákazu zveřejnění souborů až do dalšího jednání, které se uskuteční 10. srpna.

I am looking into 3-D Plastic Guns being sold to the public. Already spoke to NRA, doesn’t seem to make much sense!