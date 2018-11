Místo školáků gril, výčep a sporák. Češi změnili americký autobus v hospůdku

Nečekaného návštěvníka slyšel v pondělí z nákladového prostoru řidič kamionu, který v něm převážel pneumatiky při cestě ze Srbska do průmyslového areálu v Otrokovicích. Proto před otevřením plomby prostoru nákladu zavolal celníky z Celního úřadu pro Zlínský kraj. Ti při jeho prohlídce nalezli to, co všichni již dopředu čekali. Mezi pneumatikami byl schovaný nelegální migrant.