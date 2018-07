Amper Market se začleňuje do Bohemia Energy. Vzniká významný hráč na trhu

Prahu, část středních Čech, Ústecký kraj a Českolipsko zasáhnou ode dneška do čtvrtka teploty až 33 stupňů Celsia, varovali meteorologové. V těchto oblastech dál hrozí požáry. S vysokými teplotami by měli dnes odpoledne počítat také lidé v Brně a okolí a ve středu v Plzni a okolí. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).