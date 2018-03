Analytici: Vypovězení memoranda o lithiu je politickým gestem

Vypovězení memoranda o lithiu s australskou společností European Metals Holdings (EMH) je politickým gestem. Shodli se na tom analytici, které dnes oslovila ČTK. Připomínají, že EMH má stále přednostní právo na těžbu, což dnes potvrdilo také ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

Ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner (za ANO) ve čtvrtek mimo jiné uvedl, že chce vypovězením dokumentu definitivně ukončit nejrůznější dezinterpretace a spekulace, které se kolem memoranda vyrojily.

"Z lithia se stalo předvolební téma a vláda si teď před voliči potřebuje zachovat čistou tvář. Nejprve, v lednu, to MPO zkoušelo formou dodatku k memorandu, které uzavřela ještě předchozí vláda. To však evidentně nestačilo. Nyní tedy vláda od memoranda odstupuje. Tím chce veřejnosti dokázat, že ve věci lithia jedná rázně, jak zejména hnutí ANO před volbami slíbilo. Podstata věci tím ale dotčena není. Společnost EMH má na těžbu stále přednostní právo," řekl dnes ČTK hlavní ekonom Cyrrus Lukáš Kovanda.

Možnost těžby lithia v Česku se stala jedním z témat před loňskými parlamentními volbami. Memorandum krátce před loňskými volbami s EMH podepsal tehdejší ministr Jiří Havlíček (ČSSD). Dokument se stal terčem kritiky zejména od hnutí ANO a komunistů. Premiér v demisi a šéf hnutí ANO Andrej Babiš ho několikrát označil za nesmyslné a neplatné. V týdnu před podzimními volbami se kvůli memorandu mimořádně sešli tehdejší poslanci. Přijali usnesení, ve kterém požádali vládu, aby jeho platnost zrušila.

Případná arbitráž ze strany EMH kvůli vypovězení memoranda podle analytiků Česku zatím nehrozí. Analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak míní, že bude ale nutné stanovit jiné podmínky spolupráce mezi firmou a ČR. "Arbitráž by hrozila, pokud by vláda s EMH přestala komunikovat úplně a kompletní těžbou pověřila kupříkladu státní podnik Diamo. To se podle našeho názoru nestane. Jak vláda, tak i EMH mají o spolupráci zájem. Do roku 2025 má EMH podle českých zákonů přednostní právo požádat o těžební licenci," uvedl dnes Tomčiak. Právě myšlenku, že by mohlo lithium těžit Diamo zopakoval dříve několikrát Babiš.

Podle hlavního ekonoma BH Securities Štěpána Křečka by se odstoupením od memoranda mohla zklidnit vyhrocená atmosféra a začít práce na analýze výhodnosti těžby pro ČR. "Narovinu si musíme přiznat, že jako Česká republika lithium těžit neumíme. Státní podnik Diamo na těžbu lithia není připraven a musel by se restrukturalizovat. To by samotnou těžbu oddálilo. Je proto rozumné uvažovat o všech možnostech těžby a vybrat tu nejvýhodnější. Neměli bychom se přitom omezovat žádnými memorandy," dodal.