„Trestní oznámení jsme podali minulý týden. Trváme na tom, že zakázka byla předražená, že jsme o tom nevěděli a Státní fond dopravní infrastruktury ji dělal ve vlastním režimu,“ uvedl Babiš na tiskové konferenci po jednání vlády.

Babiš s Havlíčkem dnes zároveň odmítli informace serveru Seznam Zprávy, podle kterých e-shop na dálniční známky byl zástěrkou pro tajný sledovací systém. Na základě zdroje z bezpečnostní komunity web uvedl, že kamery, které mají kontrolovat, zda má vůz zaplacenou známku, mají pořídit nejen snímky registrační značky, ale též kabiny automobilu s posádkou.

Premiér informace serveru označil za lež a nesmysl. "Je jenom jasné to, že ta zařízení, když někdo nemá zaplacenou známku, tak to musí nahlásit policii. Takže žádný sofistikovaný sledovací systém to nebyl, je to nesmysl. Předpokládám, že Bezpečnostní informační služba se k tomu vyjádří," uvedl Babiš.

Fantasmagorie

Podle Havlíčka jde o fantasmagorii. "Zaprvé se postupovalo zcela podle zákona a za další bezpečnostní služby neměly žádné jiné požadavky, než co se děje běžně na letištích," uvedl. "Hlavní bylo ve smyslu požadavku bezpečnostních služeb ochránit vozidla bezpečnostních služeb, což je zcela normální, protože tato vozidla, kterých není úplně nejméně, musí mít nějaký prvek ochrany a být zabezpečeny. Pokud by se k tomuto nepřistoupilo, může se tím do určité míry ohrozit bezpečnost, protože ony chrání především občany, instituce, firmy. Toto není nic mimořádného," dodal Havlíček.

Dodavatelem a provozovatelem IT systému měla být společnost Asseco Central Europe, zakázka zadaná bez otevřené soutěže však vyvolala vlnu kritiky. A to zejména kvůli své ceně 401 milionů korun.

Zakázka stála křeslo tehdejšího ministra Vladimíra Kremlíka, kterého nahradil Karel Havlíček. Ten se se společností Asseco Central Europe domluvil na zrušení smlouvy bez sankcí pro stát, soutěž by měla být vypsána nově.