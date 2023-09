Koupit Mafru bylo chybou. Měl jsem raději koupit Blesk, domnívá se Babiš

ČTK

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš zpětně považuje za chybu, že se s Agrofertem před deseti lety rozhodl pro koupi vydavatelství Mafra, lepší by bylo podle něj koupit vydavatele deníku Blesk. Bývalý premiér to řekl v rádiu Impuls. Agrofert z Babišových svěřenských fondů prodal minulý týden chemičku Synthesia, mediální společnost Mafra a firmu Londa, která provozuje stanice Impuls a RockZone, skupině Kaprain podnikatele Karla Pražáka. Babiš nechtěl prodej komentovat, protože na něj ani neměl vliv s ohledem na to, že není v představenstvu Agrofertu.

Poslanec a šéf hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: Deník/Martin Divíšek