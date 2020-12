Přesun deseti miliard korun z rozpočtu ministerstva obrany do rozpočtové rezervy je jen dočasný, kabinet peníze začátkem příštího roku vrátí armádě zpět. Vládním stranám se přesun nelíbí, ale musely zvolit menší zlo a zabránit rozpočtovému provizoriu, vysvětlil novinářům po dnešním schválení státního rozpočtu na příští rok premiér Andrej Babiš (ANO), proč kabinet ANO a ČSSD vyhověl požadavku KSČM na zkrácení rozpočtu armády. Komunisté pak hlasovali pro rozpočet jako celek.

Jan Hamáček, Andrej Babiš | Foto: ČTK / ČTK

Babiš řekl, že má ze schválení rozpočtu obrovskou radost. "Museli jsme vydat obrovskou energii a čas, abychom to prosadili," uvedl. Kabinet podle něj vyhověl požadavku KSČM, aby Česku nehrozilo rozpočtové provizorium. To by poškodilo statisíce lidí v Česku a zkomplikovalo boj proti covidu-19, míní. "Vláda nemůže dělat jen to, co považuje za správné, musíme hledat kompromisy," dodal.