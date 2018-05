Ani PET láhev nazmar. Více recyklovat chtějí firmy i stát

Co dělat s použitými PET lahvemi? Lidé jich sice mnoho vytřídí do žlutých popelnic k recyklaci, přesto další končí bez využití na skládkách. To by se mělo změnit. Kromě recyklace se nabízí zálohování plastových lahví podobně jako u těch skleněných.

dnes 03:36

Podle Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN) se v roce 2016 v Česku na trh dostalo zhruba 58 400 tun PET lahví. K recyklaci jich bylo odevzdáno jen asi 31 400 tun, materiálové ztráty činily asi 27 000 tun. INCIEN se ve spolupráci s odborníky z VŠCHT Praha a výrobci nápojů snaží vymyslet, jak je vrátit do oběhu. Motivace? Záloha „Pro lidi, kteří plastové lahve netřídí, by mohlo být zajímavou motivací zálohování,“ řekla Deníku ředitelka INCIEN Soňa Jonášová. I opětovné použití plastu však může mít své mouchy. „Mluví se o tom, že je možné je použít třeba desetkrát. Často je ale už po třetím, čtvrtém použití tak opotřebovaná, že není pro zákazníka atraktivní,“ připustila. ČTĚTE TAKÉ: Francie a Česko si zablokovaly své návrhy u EU. Babišovo reverse charge neprošlo „PET jako materiál je vnímán převážně tak, že po spotřebování výrobku, který je v něm zabalen, zdánlivě ztrácí svou hodnotu. My chceme, aby si ji zachoval a aby každý spotřebitel byl motivován a schopen si ji uvědomit,“ míní generální ředitel Karlovarských minerálních vod Alessandro Pasquale. Zálohování se nelíbí obchodníkům. „V okamžiku, kdy budeme plastové obaly vracet stejně jako skleněné, tak se jejich cena pochopitelně výrazně zvedne,“ řekla Deníku prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková. Preferuje proto třídění PET lahve do pytlů, které by se zdarma odvážely a likvidovaly. Variantou je lokální zpracování plastů. Takzvaným vločkováním PET lahví se v Česku zabývají čtyři zařízení schopná ročně zpracovat 70 tisíc tun plastů. „Recyklace na lokální úrovni je nejlepší volbou z pohledu ekologie i ekonomiky,“ tvrdí Jonášová. Pomoci umést cestu ke snazší recyklaci bude muset stát. ČTĚTE TAKÉ: Skvělé na gril? Chobotnice z Vietnamu obsahovaly nebezpečné kadmium „Vizí EU je do roku 2030 docílit, aby všechny plastové obaly byly recyklovatelné, dále snížit plasty na jedno použití a úplně zakázat úmyslné používání mikroplastů,“ prohlásila zástupkyně Evropské komise v Česku Magdalena Frouzová. Čekání na zákony Ministerstvo životního prostředí plánuje letos připravit nové zákony o odpadech a obalech. „Důraz na co nejrychlejší zákaz nebo omezení skládkování, zvýšení poplatku vedoucího ke zvýšení recyklace a materiálového využívání odpadů a předcházení jejich vzniku jsou klíčovými kroky k přechodu z odpadového hospodářství na oběhové,“ dodal Jaromír Manhart z ministerstva.

Autor: Jiří Janda