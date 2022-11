ANKETA: Bojíte se, že Česká republika kvůli rostoucím schodkům zbankrotuje?

V polistopadové historii se ještě nestalo, že by prezident vetoval zákon o státním rozpočtu. Až nyní. Miloš Zeman odmítl podepsat novelu, jež počítá se schodkem 375 miliard korun. „Důvodem mého veta je skutečnost, že příjmová stránka rozpočtu je nižší, než by mohla být, pokud by předložené novele zákona o státním rozpočtu na rok 2022 předcházela novela zákona o daních z příjmů,“ uvedl prezident.

