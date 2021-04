Program Antivirus, z nějž stát vyplácí příspěvky na mzdy firmám, na které dopadla nařízená omezení kvůli epidemii a koronavirová krize, bude prodloužený do konce května. Rozhodla o tom vláda, uvedlo v tiskové zprávě ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Ministryně Jana Maláčová (ČSSD) přitom po sobotním jednání expertního týmu prezidenta Miloše Zemana v Lánech řekla, že navrhne prodloužení do konce června. Dosud opatření platilo do konce dubna.

Uzavřená provozovna. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

Z Antiviru stát poskytuje příspěvky na mzdy od loňského 12. března, od vyhlášení prvního nouzového stavu firmám, na které dopadla nařízená omezení proti covidu a koronavirová krize. Příspěvkem A stát proplácí celé mzdy s odvody do 50.000 korun v zavřených provozech a 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě do 39 tisíc korun. Příspěvkem B dorovnává při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin 60 procent náhrady mzdy do 29 tisíc korun.