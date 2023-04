Drobní pěstitelé a chovatelé mohou jásat. Vznikl pro ně portál Agropočasí, kde si mohou zjistit detailní předpověď pro své území, které jde až na úroveň katastru obce.

Nová aplikace pomůže nejen zemědělcům, ale i domácím pěstitelům a zahrádkářům. | Foto: Shutterstock

S příchodem teplejších jarních dnů odstartovaly zahrádkářům jejich každoroční přípravy na pěstitelskou sezonu. Před jejím vypuknutím je zapotřebí připravit záhony, pohnojit a zkypřit půdu, odstranit plevel či starou travinu. Jenže pro zahrádkáře „amatéry“, kteří mají čas strávený u rostlin a s rukama v hlíně jako svůj koníček, je problémem plánování.

„Počasí je čím dál bláznivější. V březnu to vypadalo, že jsme skočili rovnou do května. Poté ochlazení a sněžení. Těžko se na to připravuje, zvláště když k tomu máte ještě běžnou práci. Zatímco dříve jsme měli záhon osázený jarním salátem už koncem března, letos jsme teprve záhony připravili,“ říká zahrádkář Petr Pokorný ze středních Čech.

Krajina v Česku opět začíná vysychat. Mapa Česka ukazuje, kde panují obavy

Kromě zahrádky obdělává i menší pole. Každý rok na něm pěstuje brambory. I tady má však kvůli počasí skluz. „Sice je na výsadbu ještě poměrně čas, ale s hlínou na poli jsme od podzimu nehnuli,“ připouští.

Dostanou přesnější data

Rozhodně není sám, kdo na počasí a meteorology v případě příchodu nečekaného deště běduje. Předpovědi jsou totiž většinou zpracovávané a vydávané pro rozsáhlejší území, jako jsou kraje či okresy. Detailnější předpověď pro menší území není – přesněji řečeno nebyla.

Zdroj: DeníkNově může pomoci s plánováním prací na zahradě i s výletem nový portál Agropočasí. „Appka“ dokáže namodelovat počasí až na úroveň katastru obce. Pro přesnější data čerpá informace z více stanic. Navíc výstupy jsou založené na komplikovaných algoritmech, vybírají nejrelevantnější zdroje informací a zároveň přihlížejí k lokálním podmínkám.

„Předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu jsou detailnější a ve vyšším rozlišení než výstupy vycházející z celosvětových globálních modelů. Pro předpovědi a zpracování dat o počasí využíváme naši rozsáhlou síť pozorovacích stanic a radarů. Data a předpovědi jsou zpracovávány na superpočítači pod dohledem zkušených meteorologů,“ popisuje ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder.

Pěstování podle aplikace

Kvůli měnícímu se klimatu musí měnit způsoby pěstování i zemědělci. Pomoci jim mám právě nový portál Agropočasí. Díky němu si budou moci rozvrhnout efektivněji práci. „Zemědělství je oborem značně závislým na počasí. Vždyť výnosy zemědělských plodin ovlivňuje především výskyt a množství srážek a průběh teploty vzduchu. Pokud se tedy zemědělec díky nové aplikaci Agropočasí přesně dozví, jaké počasí bude v místě, kde hospodaří, může si podle toho naplánovat své postupy a zemědělské práce. Tím zajistí lepší úrodu i péči o hospodářská zvířata,“ říká ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Chmelaři hlásí téměř miliardovou ztrátu. Přemýšlím, že skončím, říká pěstitel

Podle odborníků je spuštění portálu pro zemědělce velkou pomůckou. „Rychlá a snadná dostupnost co nejpřesnějších informací o počasí je klíčová pro operativní rozhodování prakticky u všech agrotechnických zásahů, jako je zakládání porostů, hnojení, ochrana rostlin, sklizňové práce, ale i pro chovatele hospodářských zvířat či lesní hospodáře,“ vysvětluje vedoucí Katedry agroekologie a rostlinné produkce a děkan Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze Josef Soukup.

Ve zkratce o Agropočasí

- Jedná se o webový portál, který je přístupný zdarma.

- Na jeho vzniku se podílel nejen Český hydrometeorologický ústav, ale i Česká zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci s ministerstvem zemědělství a ministerstvem životního prostředí.

- Předpověď počasí zahrnuje maximální a minimální teploty vzduchu, úhrn srážek, rychlost větru a relativní vlhkost vzduchu. Vše si lze zobrazit v interaktivní mapě Česka.

- Výhled počasí na úrovni katastru obce je vždy na tři dny - dnes, zítra, pozítří. V případě výhledu srážek je to na období deset dnů.

- Uživatel může sledovat nejen "budoucí" počasí, ale i to minulé a porovnávat údaje či s daty dále pracovat.



Zdroj: Ministerstvo životního prostředí