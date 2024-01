Češi si mohou už od soboty nahrát doklady do mobilu. Aplikace eDoklady je v obchodech Google Play a AppStore ke stažení zdarma. A je o ni zájem. „Jen v průběhu prvních dnů dokončilo registraci až 150 tisíc uživatelů.,“ sdělil vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš. Jenže veliký nápor nezvládly některé systémy státních úřadů. Kvůli přetížení také nebylo možné se do aplikace přihlásit. Mnozí lidé si ji navíc pletou s jinou – eObčankou. Deník připravil přehled nejčastějších problémů a jejich řešení.

Aplikaci nejde stáhnout, nainstalovat.

K úspěšnému stažení a instalaci aplikace do chytrého telefonu musí uživatel vlastnit modernější zařízení. Požadavkem pro systém Android je minimální verze 10 (vydaná v březnu roku 2019). Pro systém iOS je požadavkem minimálně verze 15 vypuštěná v červnu 2021. Stejně tak odborníci doporučují udržovat aktuální veškeré aplikace. „U starších verzí bohužel nejsme schopni zajistit plošnou kompatibilitu zařízení jako v případě novějších verzí a poskytnout tak správné fungování aplikace a uživatelský komfort,“ zdůvodnila Digitální a informační agentura.

Při instalaci aplikace požaduje registraci.

Jedná se o zásadní podmínku, která vede až k ověření identity přes Portál občana (webový portál sloužící ke komunikaci mezi státem a občanem - pozn. red.). Do systému se lze přihlásit několika způsoby – bankovní identitou či třeba mobilním klíčem eGovernmentu.

Vše potřebné jsem zadal, ale registrace se nezdařila.

Velký zájem způsobil přetížení Portálu občana (webové rozhraní sloužící ke komunikaci mezi státem a občanem - pozn. red.). Digitální a informační agentura se snaží problém, který nastal de facto hned po vypuštění aplikace eDoklady, vyřešit. Zatím se to úplně nepovedlo a k výpadkům může stále docházet. „Děkujeme za velký zájem o eDoklady. Aktuálně může docházet k potížím s registrací a přihlášením kvůli technickým problémům nebo přetížení Identity občana. Zkuste to znovu později,“ píše ve sdělení na svých webových stránkách agentura.

Mám doklad v aplikace eDoklady, přesto po mně úřady chtějí běžnou občanku.

Samotné spuštění aplikace eDoklady automaticky neznamená odložení plastových kartiček. Prokázání totožnosti elektronicky je rozdělené do tří fází. Nyní je to možné pouze u ústředních správních úřadů - tedy na ministerstvech, Českém statistickém úřadu či Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním a podobně. Naopak při silniční kontrole je stále nutné předkládat plastovou průkazku. Policie, soudy, ale také finanční úřady, úřady práce či úřady obcí s rozšířenou působností budou uznávat elektronický průkaz až od července. Další vlna rozšíření je plánovaná od roku 2025, kdy by se měl připojit i komerční sektor - například bankovní instituce a podobně. Podle vicepremiéra Ivana Bartoše se však mohou banky připojit i dříve.

Totožnost nelze ověřit.

I přes bezproblémovou instalaci aplikace eDoklady a následnou registraci se může vyskytnout problém s ověřením. Pokud totožnost prokazujete na úřadu u přepážky, je důležité mít zajištěný přístup k internetu. Připojení slouží rovněž k aktualizaci údajů. Problém může být i ve chvíli, kdy nebyl údaj aktualizován více než 48 hodin. To je zákonná doba, po kterou jsou údaje považovány důvěryhodné. Ověřovatel může, ale i nemusí údaje považovat za neaktuální.

Totožnost nejde ověřit mezi mobily.

Aplikace eDoklady umožňuje ověřit totožnost druhého člověka z jiného mobilního zařízení. Stačí v aplikaci zapnout funkci ověřovatel. Pro výměnu dat mezi mobily není nutné internetové připojení. Vše probíhá přes rozhraní Bluetooth. Pokud již aplikaci používáte, rozhodně si v klidu domova funkci ověřovatele aktivujte - přijde vhod například při dopravní nehodě a vyřizování euroformuláře. Využít ji mohou i majitelé restaurací – snadno ověří věk mladistvých zákazníků.

Naistaloval jsem si eObčanku. Zmiňované funkce nikde nevidím.

Došlo k záměně. Aplikace eObčanka a eDoklady jsou zcela rozdílné aplikace. Mobilní aplikace eDoklady slouží k prokazování se při fyzické kontrole. Naopak eObčanka je součástí občanského průkazu a slouží při přihlašování k online službám státu. Pro využívání je nutné mít aktivovaný čip na průkazu. Ten aktivují na úřadu obce s rozšířenou působností.

Skončila mi platnost občanského průkazu. Mohu se prokázat tím v eDokladech?

Nemůžete. Digitální občanka je kopií plastového průkazu. Aplikace uživatele upozorní 90 dnů před vypršením termínu platnosti. Pokud občance skončí platnost, zmizí i z eDokladů.

Mohu mít v zařízení nahrán občanský průkaz manžela či manželky?

Ne. Aplikace toto neumožňuje. Na jednom zařízení smí být v jeden čas registrována pouze jedna osoba. Je však možnost doklady odhlásit a poté se může přihlásit někdo jiný. Ovšem mezi odhlášením je nutné vyčkat alespoň hodinu pro zpracování.

Došla mi baterie v mobilu a nemohu tak prokázat svoji totožnost. Hrozí mi pokuta?

Svoji totožnost, tedy jméno a příjmení, datum narození a v případě potřeby i adresu trvalého pobytu, můžete prokázat i řidičským průkazem či cestovním pasem. Může to být i kombinace jiných dokladů, ze kterých jsou zřejmé požadované náležitosti. Za odmítnutí výzvy policistů k prokázání totožnosti hrozí pokuta až do výše deseti tisíc korun.