Apple má problém. Čínský dodavatel zneužíval při výrobě Apple Watch studenty

Všeobecní administrativní pracovníci FIN/HR administrative assistant. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 24000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Životopisy v českém i anglickém jazyce zasílat na adresu: lucie_musialova@gemteks.com, marketa_kropikova@gemteks.com a jess_mo@gemteks.com. , , Jaká bude Tvá náplň práce? , *zpracování a kontrola docházek zaměstnanců, *kontrola přijatých a vystavených faktur, zadávání dat do systému, *objednávání a vydávání kancelářských potřeb, *objednávání hotelu, taxi, *archivace dokumentů, *plnění ostatních úkolů přidělených vedoucím pracovníkem, , Co bys měl/-a mít?, *středoškolské vzdělání s maturitou, *dobrá znalost MS Excel, *znalost angličtiny na středně pokročilé úrovni (slovem i písmem), *zaměření na detail, logické uvažování, spolehlivost, zodpovědnost, *zkušenosti v oblasti administrativy/financí/personalistiky výhodou, *znalost systému Oracle výhodou, , Co můžeme nabídnout?, *adekvátní finanční ohodnocení, *uplatnění i prohlubování Tvých zkušeností, *práci v přátelském kolektivu, *zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, flexibilní pracovní doba, stravenky po odpracování půl roku, vitamíny pro dobré zdraví, káva/čaj k dispozici na pracovišti, hrazené jazykové kurzy, vánoční firemní večírek), , Po odpracování půl roku - stravenky. Pracoviště: Gemtek.cz, s.r.o. [330], Chebská, č.p. 555, 322 00 Plzeň 22. Informace: Lucie Musialová, +420 377 321 681.

Zdravotnictví - Zdravotnictví Zdravotnický záchranář 21 300 Kč

Zdravotničtí záchranáři Diplomovaný zdravotnický záchranář. Požadované vzdělání: úsv. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 21300 kč, mzda max. 32070 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Nabízíme:, • perspektivní a stabilní zaměstnání na akreditovaném pracovišti,, • výkon práce v moderní budově nového pavilonu C,, • 10. platová třída,, • 25 dnů dovolené,, • možnost ubytování,, • benefity: , o příspěvek na závodní stravování,, o příspěvek na penzijní připojištění 600 Kč/měsíc,, o zvýhodněné ceny volání pro zaměstnance a jeho rodinu,, o příspěvek na sportovní aktivity (poukázky na rehabilitační oddělení nemocnice – bazén, masáže, cvičení; příspěvek na pronájem tělocvičen, poukazy do sportovního areálu…),, o příspěvek na očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě a hepatitis,, o nepeněžní dary při životní jubileu 50, 55 a 60 let věku,, o finanční odměny (odchod do důchodu, životní výročí 50 let věku, dárci krve),, o sociální výpomoc., Požadujeme:, • odborná způsobilost k výkonu povolání (Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu),, • smysl pro týmovou práci,, • komunikační schopnosti,, • zdravotní způsobilost.. Pracoviště: Nemocnice třebíč, příspěvková organizace, Purkyňovo nám., č.p. 133, 674 01 Třebíč 1. Informace: Lenka Zorálková, +420 568 809 454.