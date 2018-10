Apple se soustředí na vlastní vývoj. Najal 300 expertů na počítačové čipy

„Společnost Dialog má hluboké znalosti v oblasti vývoje počítačových čipů a my jsme nadšení, že tato skupina talentovaných inženýrů, kteří dlouhodobě přispívali k vývoji našich produktů, bude nyní pracovat přímo pro Apple,“ uvedl šéf hardwarové sekce Applu Johny Srouji. Kromě převedení části zaměstnanců pod přímou kontrolu Applu získala firma Dialog Semiconductor dalších 300 milionů dolarů (6,6 miliardy korun) jako předběžnou platbu za budoucí spolupráci.

„Apple zaplatí 300 milionů za transakci a dalších 300 milionů za produkty Dialogu, které získá během následujících tří let. Zaměstnanci, kteří změní působiště, s Applem řadu let úzce spolupracovali a přesun jen posílí partnerství obou společností,“ vysvětlil v tiskovém prohlášení šéf investiční sekce Dialog Semiconductor Jose Cano.

Kalifornská společnost již pro svá zařízení vyvíjí vlastní procesory (CPU). V minulém roce navíc oznámila ukončení spolupráce s britskou firmou Imagination Technologies a vytvoření vlastní sekce vývoje grafických procesorů (GPU).

