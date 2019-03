Spuštění plechovkové linky se plánuje na únor 2020. „Před dvěma lety jsme dokončili novou stáčecí plechovkovou linku v Plzni a letos investujeme do té v Nošovicích. Reagujeme tak na zvyšující se zájem spotřebitelů o naše produkty,“ řekl Grant Liversage, generální ředitel společnosti Plzeňský Prazdroj.

Kapacita linky bude 60 tisíc plechovek za hodinu, 200 až 300 tisíc hektolitrů za rok, a bude vyrábět nápoje ve čtyřech různých variantách (330, 400, 500, 550 ml). Aby byla zajištěna bezproblémová expedice sortimentu z plechovkové linky, je součástí projektu i výstavba nového centrálního skladu o rozloze zhruba dvou fotbalových hřišť.

Technickou zvláštností linky je, že veškeré stočené pivo bude na své cestě na paletách ze stáčíren do nového skladu překonávat výškový rozdíl šest metrů soustavou výtahů.

„Důvodem výstavby linky a centrálního skladu je rostoucí poptávka po produktech Plzeňského Prazdroje i zájem o balení v plechu díky jeho praktičnosti. Do plechovek by se v Nošovicích měly stáčet především značky Radegast a Birell,“ říká Ivo Kaňák, manažer závodu Radegast a vedoucí projektu.

V těchto dnech už byly zahájeny přípravné stavební práce, probíhají úpravy povrchu a následovat bude výstavba konstrukce skladu.

Samotná instalace plechovkové linky je v plánu od listopadu a v závěru tohoto roku by měla být uvedena do provozu. Její produkty by se tak měly objevit na trhu na začátku roku 2020, který bude zároveň velkým milníkem pro značku Radegast – oslaví totiž 50 let od založení pivovaru.