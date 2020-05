Podle Babiše by tak nemělo být ohroženo ani financování zakázky na pořízení náhrady zastaralých sovětských BVP. Ministerstvo by za stěžejní přezbrojovací projekt mělo zaplatit asi 52 miliard korun, půjde tak o nejdražší zakázku v historii české armády.

„Byla by škoda, kdybychom tuto zakázku odložili,“ poznamenal Babiš s tím, že ministerstvo hledá způsob financování. Smlouva by měla být podepsána do konce roku. Jak upozornil ministr obrany Lubomír Metnar, řada nyní provozovaných vozidel pěchoty je nyní nepojízdných.

Rekordní nákupy

Ministerstvo obrany má pro letošní rok v plánu rekordní nákupy, když hodlá podepsat smlouvy za 75 miliard korun. Důležitými projekty jsou podle českého premiéra i nákupy nových terénních vozů a 52 děl, jež by odpovídaly ráži NATO.

Již dnes byla podepsána i rámcová smlouva se společností STV Group, jež dodá 47 tisíc balistických vest nejvyšší třídy. Armáda za ně zaplatí 1,67 miliardy. „Osobní ochrana vojáků je pro nás prvořadá. Dnes podepsaná smlouva pokryje potřeby armády v této oblasti na následujících pět let,“ konstatoval ministr obrany.