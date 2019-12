Kraj o tom informoval v tiskové zprávě. Mezi potíže patří kromě jiného neodbavování cestujících, problémy s používáním karet IDOL, či německé nápisy na vozech. „Rád bych se všem cestujícím omluvil za současný stav, který je pro mne velkým zklamáním. Předpokládal jsem, že se Arriva coby nový dopravce bude chtít ukázat v lepším světle,“ prohlásil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Hejtman bude jednat o situaci ve čtvrtek s generálním ředitelem Arrivy Danielem Adamkou. „Současný stav považuji za neudržitelný a chci mít jasnou garanci toho, kdy začne smlouva platit v podobě, k níž se dopravce zavázal. Rozhodně jsme nepředpokládali, že firma nebude schopna plnit podmínky uzavřené smlouvy. Pokud na některých spojích není dopravce schopen prodat jízdenky, neměl by za své výkony v takovém případě dostat zaplaceno,“ sdělil hejtman.

Sankce za nedodržení smlouvy

Kraj s přípravou provozu na vybraných tratích po roce 2019 výrazně zaspal. Dopravce začal vybírat až loni na podzim poté, co mu České dráhy předložily nabídku za příliš vysokou cenu. O konci smlouvy s Českými drahami se vědělo deset let, nový kontrakt s Arrivou nakonec podepsal jen pár dní před startem. Výběr navíc provázelo personální propojení mezi dopravcem a krajským koordinátorem veřejné dopravy. Arriva jezdí na lince z Liberce do Lomnice nad Popelkou přes Starou Paku a ze Železného Brodu do Tanvaldu, v kraji ještě jezdí ministerstvem dopravy objednané rychlíky Kolín – Rumburk a Praha – Tanvald.

Kraj bude po Arrivě vymáhat za nedodržování smlouvy sankce. „V případě neplnění smluv je uplatňujeme vůči všem dopravcům a budeme tak postupovat i v tomto případě,“ dodal náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek Jan Sviták.

Společnost Korid LK, která koordinuje veřejnou dopravu v Libereckém kraji, již nyní zvýšila počty kontrol v jednotlivých spojích. Ty prověří, zda provozovatel dodržuje odbavování cestujících. V pondělí 6. ledna předloží krajským radním podrobné zhodnocení dosavadního provozu spojů Arrivy a návrh na odstranění existujících problémů. „Očekávám, že nejpozději do poloviny ledna bude na tratích provozovaných Arrivou vše fungovat tak, jak má. Pokud tomu tak nebude, zvážíme odstoupení od smlouvy,“ informoval hejtman Martin Půta.

O uzavření smlouvy na provozování železniční dopravy trase Liberec – Turnov – Semily – Stará Paka – Lomnice nad Popelkou a Železný Brod – Tanvald se společností Arriva rozhodl kraj letos v únoru, k podpisu smlouvu došlo kvůli pozdní notifikace až letos v prosinci. „Na základě nabídek Českých drah a Arrivy jsme vybrali tu, která byla finančně výhodnější a nabídla provoz vozů na vyšší kvalitativní úrovni,“ poznamenal náměstek hejtmana Jan Sviták.