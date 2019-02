Dopravní společnost Arriva vlaky převezme na konci roku od Českých drah provoz čtyři rychlíkové trasy a bude zajišťovat dopravní obslužnost v Libereckém a Zlínském kraji. Plánuje proto přijmout několik stovek nových zaměstnanců. Hledat je hodlá mezi stávajícími pracovníky národního dopravce i v zahraničí. V rozhovoru s portálem Zdopravy.cz to uvedl šéf skupiny Arriva Transport Daniel Adamka.

Na počátku února firma podepsala s ministerstvem dopravy smlouvu na provoz rychlíkových tratí z Prahy do Tanvaldu (R21), do Rakovníka (R24), do Českých Budějovic (R26) a také z Kolína do Nového Boru (R22). Arriva má s linkami, o které usilovala již několik let, velké plány. Chce na ně nasadit motorové jednotky řady 845 s kapacitou 110 až 122 míst a cestující se mohou těšit například na vodu zdarma.