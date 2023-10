Seriál Když menšina omezuje většinuZdroj: DeníkPřečtěte si i další zajímavé články ze seriálu Deníku s názvem Když menšina omezuje většinu

Jeho spolek se tak vymezil vůči široce prosazované elektromobilitě a rád by na toto téma otevřel debatu. „Naším cílem je, abychom se mohli i nadále svobodně rozhodnout, v čem budeme jezdit za deset, patnáct i dvacet let. Vadí nám, že se pod líbivou záminkou dekarbonizace násilně omezují či zakazují některé technologie a naopak privilegují postupy a technologie, podporované novými zákony, směrnicemi a dotacemi, které jsou nekoncepční, nedomyšlené a můžou mít řadu negativních důsledků. Nejsme proti dekarbonizaci, ale existují schůdnější cesty,“ vysvětluje Pátl.

Spolek má na dopravu jasný názor a v některých případech se naprosto rozchází s míněním některých ekologických aktivistů. Třeba těch z organizace Poslední generace, která se například domáhá omezit rychlost na pražské magistrále na třicet kilometrů v hodině.

Spoléhat se pouze na elektromobilitu není cesta, tvrdí nová asociace řidičů

Aktivisté už několik měsíců pořádají na významné pražské dopravní tepně pochody, kterými chtějí docílit dle svých slov humanizace města. „Chceme, aby se třicítka zavedla jako výchozí rychlost, jako je dnes padesátka, ale tam kde by to dávalo smysl, tam by byly výjimky. Kde to dává smysl, by mohla být padesátka a někde i sedmdesátka,“ přibližuje jeden z účastníků pochodů Jan Mrázek.

Protest se právě mezi motoristy nesetkal se zrovna vstřícnou odezvou. Pochody po silnici aktivistům dokonce zakázal pražský magistrát, který je vykázal na chodník. Ti se ale obrátili na soud, který v září rozhodnutí magistrátu zrušil. Další pochod Poslední generace chystá v úterý.