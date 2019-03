Auta budou mít povinně černou skříňku. Alkoholový zámek neprošel

Řidiči se nemusejí obávat, že by jim při překročení rychlosti začal plynový pedál klást odpor nebo dokonce brnět. Tento varovný systém totiž nakonec nebude patřit do povinného vybavení aut. Na druhou stranu navrhované nařízení Evropské unie automobilkám ukládá přesunout do povinné výbavy vozů některé prvky na zvýšení bezpečnosti, za které si dosud řidiči připláceli jako za nadstandard.

Novými povinnými prvky mají podle návrhu být například asistenty rychlosti, systémy nouzového brzdění, systémy na rozpoznávání pozornosti řidiče, inteligentní zařízení pro regulaci rychlosti, monitorování tlaku

v pneumatikách nebo program pro udržování vozidla v jízdním pruhu. Všechna tato zařízení už automobilky nabízejí, ale ne ve všech autech a třeba jen v rozšířené výbavě. James Bond a ekologie? Agent 007 bude v novém filmu jezdit elektromobilem Přečíst článek › „Nové prvky musí řidiči pomáhat, ne ho rozptylovat nebo dokonce ohrozit,“ řekla česká europoslankyně za ČSSD Olga Sehnalová. „Asistent rychlosti nelze považovat za omezovač, je to asistenční systém, který má řidiči napomoci v dodržování rychlosti, upozornit ho, že překračuje povolený limit,“ vysvětlila europoslankyně za ANO Dita Charanzová odmítnutí brnícího pedálu. Kromě něho neprošly ani třeba alkoholový zámek nebo kamera uvnitř vozu. Velký pokrok Nově ale bude povinnou součástí auta takzvaná černá skříňka, která bude zapisovat údaje o nehodě. Europoslanci ovšem prosadili to, aby nešlo skříňku identifikovat podle VIN kódu, nemá ani obsahovat zařízení na zaznamenávání polohy. Údaje budou moci být z vozidla vytaženy jen v případě, dojde-li k nehodě. Jaguar Land Rover vyhrál u čínského soudu. Místní výrobce ho nesmí kopírovat Přečíst článek › Povinnost instalovat novou výbavu do vozů budou mít automobilky nejspíše za tři roky. Podle Lukáše Kaduly z Centra dopravního výzkumu je přijaté opatření velkým pokrokem. Nečeká, že by se měla zásadně zvýšit cena nových vozidel. „Můj odhad jsou řádově tisíce korun. Již dnes se v základních výbavách nových vozidel s některými s navržených opatření setkáváme,“ dodal Lukáš Kadula. Podle něj navíc s rozmachem těchto zařízení jejich cena klesá. Legendární „embéčko“ slaví 55 let existence. Kvůli němu vznikla i nová továrna Přečíst článek ›

Autor: Jan Sůra